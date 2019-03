Machos monteses a 11.000 euros la pieza Varios ejemplares de cabra montés, en la reserva La Sierra, en la vertiente cacereña de Gredos. :: hoy La reserva cinegética La Sierra sacará a subasta este año los derechos de caza sobre 53 ejempares ANTONIO J. ARMERO Cáceres Domingo, 24 marzo 2019, 11:53

El próximo 13 de abril, a las once de la mañana, el Parador Nacional de Turismo de Jarandilla de La Vera acogerá un acto que está marcado en rojo en el calendario de un buen número de aficionados y profesionales del sector cinegético no solo de Extremadura, sino también de otras comunidades autónomas. Y es seguro que fuera de España hay más de dos que no le pierden el ojo a esta cita. Se celebrará la subasta de los derechos de caza sobre machos de cabra montés de la subespecie Victoriae en la reserva La Sierra, en Gredos. Una cita anual sobre la que ya hay una certeza: en ella se moverá cientos de miles de euros.

La normativa obliga a que la subasta se anuncie con antelación, y el texto que recoge los datos básicos se publicó hace unos días. Gracias a este documento se sabe que se podrá pujar por 53 lotes, es decir, para quedarse con los derechos sobre 53 animales. Se trata del cupo que la administración autonómica concede a los propietarios de fincas en la zona para que estos subasten las piezas, en compensación por las limitaciones de aprovechamiento de terreno que impone estar dentro de un espacio protegido.

Tres de esos 53 animales serán machos catalogados como A1, es decir, de más de doce años y con osamentas de al menos 235 puntos (esta cifra varía según la longitud, curvatura y perímetro de las bases de los cuernos). De 205 a 219,99 puntos se les cataloga como medallas de bronce, de 220 a 229,99 plata, y a partir de 230, oro. Es así en las zonas en las que se aplica el denominado baremo norte -también están el sur y el medio-, que incluye a la parte de la provincia de Cáceres situada del río Tajo hacia arriba.

Para la puja, el precio de salida de los A1, que son los más preciados, es de 4.950 euros más IVA

En concreto, son Tornavacas, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera, Losar de la Vera y Viandar de la Vera los términos municipales que forman parte de la reserva de caza regional La Sierra, que este año sacará a subasta esos tres ejemplares de machos de cabra montés con un precio de salida de 4.950 euros, al que hay que añadir el IVA. Y otros conceptos, porque hay que sumar varias tasas públicas hasta alcanzar el precio de la pieza abatida.

Lo previsible es que el próximo día 13, esos tres ejemplares, los más valiosos de la puja, se adjudiquen unos cientos de euros por encima de su precio de salida, y que quien los pague sea una orgánica, o sea, una de las empresas que organizan jornadas de caza, y que cuando de cazar en Gredos se trata, encuentran sus clientes en casi cualquier parte del mundo.

Esto queda claro al comprobar la lista de cazadores que han abatido machos de cabra montés entre los años 2006 y 2010 en este espacio cinegético que gestiona la Junta de Extremadura. El último Catálogo Nacional de Trofeos de Caza Mayor, basado en los datos de la Junta Nacional de Homologación de Trofeos de Caza, está salpicado de apellidos extranjeros: Hahn, Da Silva, Lawrence, William, Kujawa, Foss... También algunos nacionales conocidos, como Juan March de la Lastra, presidente de la Banca March. Y en un volumen anterior de esta misma publicación aparece el Rey Emérito Juan Carlos I, que el día de Año Nuevo de 2002 abatió un ejemplar de 286,39 puntos, el mejor que se ha cobrado en la reserva según esta publicación oficial.

El precio de una pieza así no baja de los diez mil euros. Porque a lo que hay que pagar para quedarse con el derecho a cazarlo (a partir de 4.950 euros más IVA este año, lo mismo que el anterior) hay que sumar las tasas públicas que fija el Gobierno regional, y que varían según la puntuación de la pieza. A más valiosa, más se paga en concepto de impuestos. Por un macho de cabra montés que supere los 260 puntos hay que darle al Gobierno regional 7.742,09 euros más IVA, según figura en las tablas oficiales. Sumados los impuestos y el precio de adjudicación en la subasta, se superan los trece mil euros.

Por un macho de más de 225 puntos hay que darle a la Junta 2.123 euros. Por uno superior a 230 puntos, 2.591 euros. Más de tres mil euros costará si supera los 235 puntos. Más de cuatro mil si sobrepasa los 243 puntos. Más de cinco si es puntuado por encima de 249. Y más de seis mil cuando recibe una nota que rebasa los 255.

El resto

Además de los tres ejemplares A1, el mes que viene en Jarandilla se subastarán también 13 machos A2, que son aquellos de al menos once años de edad y/o con un desarrollo de medio a bajo para su edad, puntuados con entre 215 y 235 puntos. Su precio de inicio será de 3.200 euros, que son 300 más que en la convocatoria pública de hace un año.

También se podrá pujar por 16 ejemplares de la categoría A3 (al menos nueve años pero menos de once), con un precio de salida de 1.600 euros por animal. Y por 21 machos monteses B1, a 990 como precio base para la subasta. En todos los casos son montantes sin IVA. Los adjudicatarios abatirán sus piezas entre el 1 de septiembre de este año y el 30 de abril de 2020.

Igualmente, el 13 de abril se realizará el sorteo -en este punto no hay subasta, sino adjudicación al azar- de los derechos sobre 16 machos B3 y 29 hembras, por los que habrá que pagar, en el primer caso, 180 euros más la cuota complementaria más el IVA, y en el segundo, 270 euros más IVA.