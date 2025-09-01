HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Luz verde ambiental al proyecto para mejorar el abastecimiento de agua a Tierra de Barros

El BOE publica la autorización para construir una depuradora en la presa de Villalba y otras instalaciones; queda pendiente la tramitación de 31 kilómetros de tuberías

Luis Expósito

Luis Expósito

Badajoz

Lunes, 1 de septiembre 2025, 13:58

Luz verde a la primera parte del proyecto que mejorará el abastecimiento de agua a Almendralejo y el resto de municipios de Tierra de barros. ... El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha formulado este lunes, 1 de septiembre, la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado 'Mejora de los Abastecimientos en el Entorno de la Presa de Alange. BA/Villalba de los Barros, Almendralejo y otros'.

