Luz verde ambiental al proyecto para mejorar el abastecimiento de agua a Tierra de Barros

Luz verde a la primera parte del proyecto que mejorará el abastecimiento de agua a Almendralejo y el resto de municipios de Tierra de barros. ... El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha formulado este lunes, 1 de septiembre, la evaluación de impacto ambiental simplificada del proyecto denominado 'Mejora de los Abastecimientos en el Entorno de la Presa de Alange. BA/Villalba de los Barros, Almendralejo y otros'.

Como informa el BOE, el objeto del proyecto es la mejora del abastecimiento de agua en municipios de la zona centro-sur de la provincia de Badajoz. Para ello, plantea la construcción de una nueva estación de tratamiento de agua potable (ETAP) al pie de la presa de Villalba de los Barros, una tubería de captación que conecta la toma del embalse de Villalba con la ETAP de Villalba, un depósito de regulación en la ETAP de Almendralejo, una chimenea de equilibrio en el eje de la ETAP a Almendralejo, y conducciones que salen de la ETAP de Villalba e impulsan el agua hasta los depósitos municipales de Feria, Almendralejo, Villalba de los Barros y Aceuchal.

Además, en esta autorización se define también la futura conducción conducción reversible de agua bruta que conectará la depuradora de Villalba con la que se pretende construir en el embalse de Los Molinos. Se trata de una tubería de 31 kilómetros de longitud, y aunque no es objeto del presente proyecto, servirá para abastecer a la Mancomunidad de Los Molinos integrada por 11 municipios. «Esta conducción permitirá la conexión del embalse de Villalba de los Barros y el embalse de Los Molinos y dará flexibilidad al sistema de abastecimiento en situaciones de emergencia asociadas a la sequía», asegura el Ministerio para la Transición Ecológica.

Asegura la Subdirección General de Evaluación Ambiental que de acuerdo con los antecedentes de hecho y fundamentos de derecho alegados y como resultado de la evaluación de impacto ambiental practicada, «no es necesario el sometimiento al procedimiento de evaluación ambiental ordinaria del proyecto, »ya que no se prevén efectos adversos significativos sobre el medio ambiente, siempre que se cumplan las medidas y prescripciones establecidas en el documento ambiental y las expresamente aceptadas por el promotor y mencionadas en la presente resolución«.

Se trata de uno de los proyectos claves para garantizar el consumo humano en el centro y sur de la provincia de Badajoz. Como valor añadido, permitirá la disponibilidad de agua para uso industrial, con proyectos por ejemplo de hidrógeno verde, planificados en el territorio y cualquier otro tipo de proyecto que lo requiera.

Como ya ha publicado HOY, del embalse de Hornachos suelen beber 66.000 personas, y de la presa de Los Molinos se abastece también el macromatadero de cerdo ibérico de Zafra como gran consumidor industrial.

La Confederación Hidrográfica del Guadiana busca asegurar el abastecimiento a las poblaciones que ya beben habitualmente de ese embalse, levantado sobre el río Matachel, a las que se sumarían definitivamente otras trece localidades, con Zafra (16.700 habitantes) como localidad más poblada.

Para ello se va a aprovechar la presa de Villalba de los Barros, prácticamente sin uso desde que se terminó de construir hace más de una década. Está incluida dentro del Plan Hidrológico Nacional.

Suele acoger una importante cantidad de agua que no se puede destinar a abastecimiento humano porque no tiene planta potabilizadora. El pantano villalbense se ideó para suministrar agua a más de 56.000 personas de la comarca de Tierra de Barros, con Almendralejo como principal usuario.

Apenas se aprovecha igualmente para otros usos como el regadío, con escasas concesiones de riego autorizadas y sin perspectivas a la vista de ser utilizada su agua para el proyecto de regadío de Tierra de Barros.

La nueva estación potabilizadora se llamará San Jorge y que se ubicará en el término de Los Santos de Maimona. En su conjunto, se proyectan la construcción de más de 100 kilómetros de nuevas conducciones de abastecimiento.

Solo una pequeña parte de ellas, algo más de 27 kilómetros, alcanzan las tuberías necesarias para unir Los Molinos con Villalba. Según explicó la Confederación del Guadiana cuando HOY adelantó el proyecto, la interconexión se producirá mediante dos conducciones.

La primera, entre la presa de Villalba y el depósito de agua de San Jorge. Tiene 15 kilómetros y será de 80 centímetros de diámetro. La segunda, entre este depósito y la tubería de impulsión actual entre la presa de Los Molinos y el depósito del cerro de La Jara, de 100 centímetros de diámetro y con 12,3 kilómetros.

La nueva estación potabilizadora San Jorge se proyecta con capacidad para tratar 1.500 metros cúbicos a la hora. Explica la Confederación que en la línea de agua se han sumado los procesos de flotación, ozonización y filtración en carbón activo a los procesos convencionales de tratamiento. Lo hará para resolver el problema derivado de la proliferación de algas y la aparición de fitosanitarios, detectado en el embalse de Villalba tras el estudio de la calidad del agua.

Igualmente se incluye en esa planta ubicada en Los Santos una línea de tratamiento de los fangos extraídos de los procesos de limpieza del agua para evitar vertidos.

La futura estación potabilizadora San Jorge implica la construcción de una nueva línea eléctrica de media tensión como fuente de alimentación. Será de 1,5 kilómetros de longitud, que conecta con la línea de media tensión de Zafra-Villafranca.

Al mismo tiempo, el proyecto del consorcio de Los Molinos reformará el actual bombeo a Villafranca, ubicado a pie de la presa hornachega. Se ampliará su potencia de conexión la red.