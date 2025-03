«No había luz, no había agua..., pero sí que había una cantina»

Corría marzo de 1966 cuando los primeros colonos llegaron al municipio pacense de Vivares. Por entonces, un poblado a medio construir; hoy, un pueblo que ... resiste a la España vaciada. «Fui el primero en ver el pueblo», recuerda José Guadalupe Gaspar. Nació en Abertura, el 27 de diciembre de 1923, pero su sentimiento es el de un vivareño más. Son pocos los que pueden decir que han visto crecer su pueblo, aunque sea el de adopción, menos aún los que todavía pueden contarlo. Casi centenario, para todos en el pueblo es 'El tío Pepe', como uno más de cada familia. Los que le conocen dicen de él que es un hombre bueno. A sus 99 años, sólo le falla un poco el oído, también algún que otro recuerdo que tarda más en regresar a la memoria. «¿Pero qué queremos? Han pasado ya muchos años», dice sin perder la sonrisa.

Un paseo en bicicleta, a su regreso de la parcela en la que trabajaba, le permitió ser el primero en conocer Vivares. «Se veía desde la carretera, que entonces era un camino, y estaba todo aún lleno de albañiles», cuenta de aquella primera vez. Cabe recordar que, años atrás, el 26 de diciembre de 1939, se publicó la Ley de Bases de la Colonización de Grandes Zonas. Un día le faltaba entonces al tío Pepe para cumplir 16 años; entonces, no podía imaginar una vida lejos de su Abertura natal para labrarse un futuro con el llamado Plan Badajoz.

«Me traje tres cochinos, unas gallinas, paja y pienso para los animales... No me vine de vacío», rememora sobre su llegada a Vivares. No vino de vacío, pero sí lo hizo solo, pese a estar casado y con hijos. Tiempo después, se volvió a reunir la familia en una casa que sigue siendo la misma en la que reside hoy, en la calle Juan XXIII. «¡Entonces no tenía ni ventanas!», cuenta sobre esta vivienda que aún presume de la arquitectura de antaño. El exterior no era mucho mejor a su llegada, sin electricidad ni agua. «Para la luz era el carburo o el candil», dice este hombre que fue siempre un amante de la lectura, «te alumbrabas con el candil... O leías de día». ¿Y el agua? «Se cogía de un pozo o directamente del canal, revoltona, pero era lo que había».

INICIOS DEL PUEBLO«Esta calle era la peor, había unas zanjas tremendas; no habían hecho ni las aceras»PRIMERA VEZ«Se veía desde la carretera, que entonces era un camino, y estaba todo aún lleno de albañiles»

Su casa también era conocida porque allí se acudía a por el pan, que lo traían desde Abertura, localidad desde la que llegaron muchos de los primeros colonos. «No todo el mundo se podía permitir comprarlo», explica sobre esta época en la que su mujer era conocida como María 'La del pan'. «No había luz, no había agua... Pero sí que había una cantina», cuenta sobre un pueblo en el que también había iglesia, «pero no había cura; incluso hubo unas fiestas en las que un vecino se puso en la plaza e hizo de sacerdote».

La prematura muerte de su mujer, con poco más de 40 años, hizo que José tuviera que sacar a sus tres hijos adelante en un pueblo en el que, en sus inicios, no había ni escuela. «Con la segunda tanda ya pusieron algunos maestros, pero la primera fue la que lo sufrió todo», explica mientras algunos vecinos pasean por esa calle que en nada se parece a la de 1966: «Esta calle era la peor, me daba miedo porque había unas zanjas tremendas; ni las aceras las habían hecho».

De aquellos primeros 40 colonos a los más de 700 vivareños, entre ellos sus hijos, sus nietos y biznietos que todavía hoy disfrutan escuchando las historias del vecino más longevo de Vivares, el tío Pepe.