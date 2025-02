Un luterano en la procesión

Ha acabado la Semana Santa más apoteósica que se recuerda. Los llenos en los hoteles y las casas rurales han sido formidables. El martes, viniendo ... de la Sierra de Gata, intenté reservar en cinco restaurantes de Moraleja y Coria y acabé comiendo en casa porque no había ni una mesa libre. En Mérida, las 3.000 plazas hoteleras ocupadas; en Cáceres, rondando las 4.000, también lleno. En Trujillo, Plasencia y Badajoz, casi imposible encontrar una habitación.

Cada año pienso que si todo funcionara en Extremadura como la Semana Santa, seríamos Dinamarca. Siempre pongo el ejemplo de Cáceres, donde hay más cofrades (12.000 o 15.000 según las fuentes que consultemos) que la suma de todos los socios y afiliados de clubs sociales, partidos, sindicatos, clubs deportivos, asociaciones de vecinos, culturales, etcétera. Son tantas las procesiones que ya empiezan el sábado y pronto se extenderán al viernes (el jueves ya está ocupado por el Vía Crucis viviente). Bastaba leer las páginas dedicadas a Semana Santa en HOY para darse cuenta del gentío movilizado y no solo en las grandes ciudades, sino en pueblos y villas, cuyos corresponsales llenaban las páginas con informaciones de desfiles, ceremonias, tradiciones y pasiones vivientes.

En Cáceres, desde hace años, se repite una queja que quizás no sea cierta, pero el imaginario colectivo ha asumido como una verdad del Evangelio: la tele extremeña dedica horas a retransmitir el Carnaval de Badajoz y pasa de la Semana Santa de Cáceres. Este año, electoral por si no se habían dado cuenta, Canal Extremadura ha hecho un seguimiento de las semanas de Pasión de Cáceres, Plasencia y Trujillo como no se había visto.

Las multitudes han llenado plazas y calles y las cofradías aguzan el ingenio y la devoción para ofrecer espectáculo, esa mezcla de tradiciones, leyendas, ornamentación, momentos intensos y emociones que, con entornos como los de Mérida, Plasencia, Trujillo, Jerez o Cáceres, hacen alucinar a los turistas. Si son extranjeros y es la primera vez que ven procesiones, no salen de su asombro al descubrir esa sucesión de vírgenes que se clavan espadas, cristos golpeados y torturados, nazarenos sangrantes y ciudadanos encapuchados cargando cruces con grilletes en los pies. Si dejas a un holandés luterano no avisado frente a una procesión, creerá ser víctima de una alucinación gore.

Hay una teatralización excepcional en nuestra Semana Santa y, como buenos actores y dramaturgos, nos encanta fascinar a los espectadores, que, entre bandas de música, saetas, golpes acompasados de horquillas, pasos bailando, mantillas, capuchones y autoridades con báculo y medallón, acaban rendidas ante tal despliegue dramático.

Por todo eso, a un servidor, la procesión que más le gusta es la de mi barrio de adopción, la de la parroquia del Espiri, aunque su nombre oficial es Pontificia y Real Cofradía del Espíritu Santo, Santísimo Cristo del Humilladero y Nuestra Señora de la Encarnación. Pero la rimbombancia y la proposopeya se acaban ahí, en el nombre. El resto es sencillo y natural. Es una procesión de barrio, de ese viejo barrio que en Cáceres se conoce como El Carneril (Espíritu Santo, Llopis Ivorra, 300).

Aquí no acostumbran a venir los cantaores de saetas, que prefieren escenarios más concurridos con público forastero. Tiene un Cristo fascinante de hacia el año 1300 y dos bandas de música de mucha categoría: la infantil emociona y la adulta es un concierto andante. Pero lo mejor es su capacidad para movilizar a todo un barrio, la perfección que desprende cada detalle y la naturalidad. Esa procesión me la creo.