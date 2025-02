La lupa de mi suegra

Acaba de entrar por la puerta de casa Sherlock Holmes. Le he preguntado si viene a leer el HOY y me ha respondido con un divertido: «Elemental, querido yerno».

Llamo a mi suegra Sherlock Holmes porque cada tarde, a eso de las siete, abre la puerta con su llave y entra en la habitación donde leo y escribo enarbolando su lupa elegante de varios aumentos. Tras saludarme, ocupa mi sillón finlandés coge el diario y se lo lee de cabo a rabo pasando la lupa por cada renglón.

Si al llegar a la última página, descubre que ese día he escrito sobre ella, ni se inmuta, al fin y al cabo, es fría como Sherlock y si Holmes asumía sin aspavientos su condición de detective, mi suegra asume sin despeinarse su condición de personaje.

Me he acostumbrado tanto a sus visitas vespertinas que, cuando se va a casa de alguno de sus hijos a Don Benito, siento que me falta algo, la echo de menos y me temo que echar de menos a una suegra es una sensación digna de estudio psicológico. Su presencia se ha convertido en un hábito y escribo mejor si la tengo cerca, escuchando cómo pasa las páginas del HOY. Además, está callada, ni pía, yo también guardo silencio y de esta manera yo puedo escribir y ella puede leer sin molestarnos mutuamente.

Mi suegra no entra en casa avasallando, sino que sigue un protocolo para que no parezca que hace lo que le da la gana. Así que abre con su llave y pregunta por su hija. Yo la escucho y, si estoy en mi sillón finlandés, pego un brinco y ocupo una silla para dejárselo libre sin que ella se sienta culpable por quitármelo.

Ya digo que lo de nombrar a su hija es puro protocolo porque esté o no, ella avanza por el pasillo con su aparato óptico, yo ya le tengo colocado el periódico sobre un puf, ella lo coge, se sienta, pone las piernas sobre el puf y, armada de lupa, devora cada página del HOY. Al acabar, coge su tablet y lee las novelas que le bajo con una aplicación que tengo para ella, algo así como el Spotify de los libros.

Mírala, ahí está, tan relajadita en esta tarde otoñal, abrigada con su batita acolchada de color rosa, leyendo las noticias del día... Al ver su lupa, me he acordado de una anécdota que me han contado este fin de semana en Galicia. Resulta que la noticia más leída en la historia centenaria del periódico La Voz de Galicia se titulaba así: «Pide un aparato para agrandar el pene y le envían una lupa».

La información estaba basada en un hecho absolutamente verídico sucedido en Pontevedra. El cliente pidió uno de esos artilugios que prometen un crecimiento de lo que mi madre llama la pirulina y desde la empresa de juguetes sexuales le mandaron una lupa estupenda y manejable.

Los proveedores no mentían. Efectivamente, la lupa lo aumenta todo y denunciar un engaño tan inesperado como original podría haber provocado más sonrisas que indignación y que te señalaran con el dedo por la inocencia y por el tamaño. Así que el hombre no denunció, se aguantó y se quedó con la lupa a la espera de un mejor uso que el de mirarse atentamente el ombligo y la circunstancia.

Tengo la tentación de contarle el timo de la lupa a mi suegra, pero en estos menesteres picantes es bastante seria y, la verdad, me da un poco de corte. Mejor que se entere de la historia cuando lea mañana el periódico.

Además, ahora recuerdo que la otra tarde se la pedí. Era para buscar hormigas en la cocina, pero no se lo dije para no alarmarla. Como lea lo del señor de Pontevedra, igual ata cabos y empieza a mirarme raro. O deja de traer la lupa. Creo que mañana le secuestraré el HOY.