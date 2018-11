Los lunes al fútbol

Me gusta el HOY de los lunes porque trae una amplia sección deportiva. Pero no crean que me emociono con el Madrid o el Barça, lo que de verdad me divierte es leer las crónicas de la Tercera División extremeña. Me leo hasta las alineaciones y así he podido fijarme en detalles que me entretienen mucho. Por ejemplo: ¿sabían ustedes que se podría hacer una selección de Tercera con jugadores cuyos motes deportivos resultan tan enternecedores como extravagantes?

Fíjense en este equipo: Ñoño, Pedo, Reseco, Polvorilla, Teto, Tato, Fuli, Gato, Carroza y Cristo. Habrán notado que son 10. Falta el portero. Pero es que los cancerberos de Tercera tienen nombres de actores extranjeros y no remoquetes explosivos. Así que podríamos escoger entre Louis del Extremadura B o Peters del Valdivia.

Leyendo el HOY de los lunes, reparo en la línea media 'hebrea' del Azuaga, compuesta por Isaac, Neftalí y Moisés. O en el equipo de las estrellas del arte, o sea, el Jerez, donde juegan Dylan y ese veterano de gran clase con nombre de torero o de niño cantante de coplas: Juanito de la Cruz.

Hay equipos como el Llerenense que tienen una alineación con nombres y apellidos: Juan Rubiales, Edu Reyes, David de Diego, Sergio Cebada, Miguel Corado, Jaime Mateos, Mario Tomé, Jesús Toy, Jesús Romero, Manuel Barroso y Mario Benjumea. En contraste absoluto, el Olivenza (Ciga, Fau, Atón, Pekas, Sito, Tienza, Troiteiro...) y, sobre todo, el Valdelacalzada (Pelu, José, Nacho, Meli, Mario, Antonio, Julio, Nene, Santos, Mori y Míchel) conforman alineaciones rotundas de un vocablo.

Pero más allá de las alineaciones, lo que me gusta es la épica de las crónicas y entre ellas, las de A. Villalobos, compañero que relata los partidos del Aceuchal y de algún equipo de la vecindad, convirtiendo un encuentro sin mayor emoción que la suscitada entre los aficionados de cada equipo en un cantar de gesta ya desde el titular: «El Extremadura B se merienda al Llerenense».

Justifica la merienda de Almendralejo en las primeras líneas del artículo: «Un hambriento Extremadura fue un vendaval inmisericorde». Aunque en el Llerenense también encuentra motivos para una odisea: «En las huestes visitantes, el único que desprendía cierta luz era Manuel, un verdadero terremoto cada vez que olía cuero». A medida que avanza el partido, los de Llerena pierden fuelle y Villalobos lo resume así: «Sin noticias de la tropa llerenense en vanguardia».

El cronista procura romper tópicos y el árbitro no es el trencilla ni el colegiado, sino el juez del litigio; el punto de penalti no es el punto fatídico, sino el punto letal: el once visitante es el once ajeno; el balón no es repelido por el larguero, sino que es escupido por la madera y el lanzamiento a balón parado es convertido en saque a balón estático.

Y así, a base de metáforas y literatura emocionante y tremendista, más propia de las catástrofes que del deporte, se van sucediendo en la prosa futbolera de nuestro cronista los tsunamis, los terremototos, los proyectiles, las tropas, las huestes, lo visceral y el vapuleo hasta que «todo salta por los aires» por culpa de un Extremadura B «que fue sin piedad a triturar a un rival que fue de mal en peor y recibió dos nuevos perdigonazos».

En la épica de los lunes, los de Cisqui, o sea, el Aceuchal, «se dejan la piel, descoloran sus atuendos y rematan desde todas las posiciones del césped». Además de ser «los de Cisqui», el Aceuchal es «el equipo piporro» o «los chicos de la capital de los ajos» porque la imaginación de Villalobos tiene recursos abundantes para evitar las redundancias.

Los tiros a puerta «besan el travesaño tras afilar los piporros espuelas desde las letanías», expresión que volvería loco a un alumno de Selectividad si le cae una crónica de Villalobos en el comentario de texto. Y qué decir de la expresión que sustituye a estar atento y al loro: «Ojo y piernas avizor». Como ven, el HOY de los lunes es una delicia.