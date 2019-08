«Mi luna de miel en República Dominicana ha sido atípica porque hemos ido toda la familia»

-¿Cuál ha sido su viaje favorito? ¿Cuándo lo hizo?

-Mi último viaje siempre es mi favorito, salvo que algo malo me haya sucedido. En este caso es mi luna de miel en República Dominicana hace unas semanas, del 2 al 10 de julio. Ha sido un viaje atípico para ser un viaje de recién casados, pues lo hemos hecho toda la familia al completo, mi marido mis dos hijos y yo, todos juntos.

-¿Volvería allí o es de las que siempre buscan destinos nuevos?

-Aunque ha sido una experiencia muy gratificante, no volvería, prefiero conocer sitios nuevos, ya que aunque he viajado mucho a lo largo de mi vida, aún hay muchos lugares que deseo conocer y espero poder hacerlo pronto.

-¿A quién le recomendaría este viaje?

-A cualquier persona que esté muy estresada y necesite olvidar sus rutinas. Este tipo de viajes donde buscas, playa, sol, tranquilidad y amabilidad es lo mas recomendable para olvidarse del móvil y del reloj. Parece que ir poniendo cruces a las tareas diarias es lo único que nos merecemos los mortales. También tenemos derecho a disfrutar de las cosas buenas de la vida...

-¿A dónde le gustaría ir si pudiera?

-A Islandia. Es un país que admiro profundamente por sus ideas innovadoras, sus paisajes de ensueño, y su valentía para poner solución a los graves problemas que la sociedad de hoy padecemos, como la corrupción y la injusticia.

-¿Cuál es el sitio que más le ha impresionado?

-La basílica de San Vital de Rávena. Entre otros maravillosos lugares de Italia, es uno de los rincones que se han quedado grabados en mi retina. Esos mosaicos maravillosos de la época bizantina me encandilaron, sobre todo el de Teodora la emperatriz y su corte, por su calidad cromática y por lo que simbolizó el personaje en la época, ya que fue la primera mujer feminista que defendió los derechos de la mujer en aquellos tiempos.

-¿Cuántos viajes suele hacer al año?

-Cinco o seis, aunque me gustaría poder hacer más.

-¿Cuál es el lugar más raro que ha visitado?

-Ningún sitio me ha resultado raro. Todos tienen su sentido, y su encanto.

-¿Qué tipo de viajera es? ¿De las que planifica o de las que va a la aventura?

-Me gusta planificar lo básico, como alojamiento y servicios, pero también me gusta experimentar y mimetizarme en el lugar.

-¿Y suele mirar comentarios sobre hoteles, restaurantes o destinos antes de reservar?

-Sí, no quiero sorpresas desagradables. A veces los comentarios de la gente evitan errores que cometerías por desconocimiento.

-¿Qué tipo de viaje prefiere: los activos o los de relax?

-Depende de la estación del año. En verano prefiero sitios de relax, en el resto de estaciones sitios más activos, donde pueda dar grandes paseos sin tener temor al calor para poder disfrutar de cada rincón interesante que vaya encontrando.

-¿Mar, montaña o ciudad?

-Me gusta todo, aunque debo reconocer que el frío me agrada poco, pero si el lugar merece la pena hago un esfuerzo, me abrigo, y a trotar...

-¿Low cost o lujo?

-Un término medio.

-¿Qué lugar visitó y quiso quedarse a vivir en él?

-Lanzarote. Es un lugar idílico por su clima, sus paisajes, su gente y su arte.

-¿Qué viaje le ha defraudado y no recomendaría nunca?

-No me gustan los lugares donde se menosprecia o maltrata a las mujeres. Desafortunadamente hay muchos países que no respetan los derechos de las mujeres, y aunque son países muy bellos, me da pereza visitarlos. No soporto las injusticias.

-¿Es la gastronomía una parte importante de su viaje?

-Sí, me gusta disfrutar de los platos típicos de cada lugar. Soy mujer de buen comer y adoro los nuevos sabores.

-¿Qué plato recuerda de su viaje favorito?

-Un pescado llamado chillo a la brasa. Lo preparan muy sabroso y jugoso en Punta Cana.

-¿Es de las que se atreve a probar de todo?

-Sí, pero no todo me sienta bien, como las cosas muy picantes.

-¿Le gusta hacer fotos de sus viajes? ¿Es de las que les gusta compartirlos en las redes sociales?

-Me gusta hacer fotos, pero sin obsesionarme. Solo comparto en las redes sociales alguna foto puntual, no soy de las personas que comparten cada minuto de su vida, me resulta patético.

-¿Qué es lo que no falta nunca en su maleta?

-Mis cosas de aseo personal, ropa cómoda, y calzado deportivo.

-Y en la vuelta ¿es de las que siempre necesita más espacio por las cosas que ha comprado? ¿Suele traer souvenirs de recuerdo?

-Alguna cosa si me ha enamorado y regalos para mis seres queridos.

-¿Qué es lo que llevará seguro en su próximo viaje?

-Lo que suelo llevar habitualmente en mis salidas. Siempre calculo lo que voy a necesitar para no ir con sobrecarga de equipaje. Soy muy práctica.