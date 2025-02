Luisfer y Jose luchan por poder vivir juntos

Luisfer y Jose nacieron mal. El primero, con el cordón umbilical enrollado al cuello. «Le dijeron a mi madre casi que no contara conmigo», cuenta. ... El segundo, con hidrocefalia, más una meningitis cuando llevaba en el mundo 72 horas. «Pero hierba mala nunca muere, y aquí estoy, dispuesto a amargarle la vida al gerente del Sepad y a quien haga falta», dice entre carcajadas (el Sepad es el Servicio Extremeño de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a la Dependencia). Los dos tienen parálisis cerebral –«que no es lo mismo que un cerebro paralizado», vuelve a bromear el más joven de la pareja–; viven en habitaciones separadas en el Centro de Atención a Minusválidos Físicos de Alcuéscar (el CAMF, a 40 minutos en coche de Cáceres en dirección a Mérida); y comparten el sueño de mudarse a una casa y vivir como lo que son: una pareja empeñada en mejorar su día a día y el de otras personas con discapacidad funcional.

Para conseguirlo han creado la asociación VIVA (Vida Independiente en Viviendas Accesibles), que pretende desarrollar en Extremadura el concepto de vida independiente, que a grandes rasgos defiende la necesidad de que las personas dependientes tengan un día a día lo más parecido posible al de quienes no necesitan silla de ruedas ni alguien a su lado cuando comen o se duchan. Para lograr esto necesitan una casa accesible y un asistente que les ayude en mil pequeñas acciones de cada día, mecánicas para un no dependiente (asearse, vestirse, orinar, tomarse un café, cocinar, comprar el pan, ir al súper, tomarse una pastilla, hacer la cama, bajar la basura, practicar sexo) pero imposibles para ellos si no hay cerca alguien que les eche una mano.

José López Marín (43 años, un 85% de discapacidad reconocido por la administración) habla más despacio que la mayoría, pero lo que dice, lo dice mejor que la media. De forma más ordenada, clara y concisa. Y se ríe a cada rato. Por ejemplo, cuando recuerda la primera vez que fue a hacer la compra. Tenía 33 años. «Llené el carro de chocolate y queso, y cuando llegué a casa dije: '¡Ostras, pero si no tengo nada de utilidad! ¿Y ahora qué me hago para comer?'».

«En Alcuéscar descubrí el mundo real»

«Para nosotros, ir al Mercadona es una fiesta, porque supone salir de la rutina, hacer algo que no haces casi nunca», resume Luis Fernando Sánchez-Moreno Fernández. Tiene 56 años, y hasta los 24 vivió con sus padres en Badajoz. «En un tercer piso que tenía un ascensor en el que solo cabía si me cogían en brazos», evoca. «No salía mucho a la calle –continúa–. Iba de la habitación al salón y del salón a la habitación. Estaba entreteniendo, con mis cómics y mis cosas, pero vivía en un mundo aparte, no era muy consciente de cómo era el mundo más allá de mi casa».

Ampliar Luisfer ayuda a Jose a tomarse un café, en el bar del CAMF de Alcuéscar. JORGE REY

A los 24 entró en el CAMF, lo que quiere decir que lleva en este centro del Imserso 32 años, o sea, más de la mitad de su vida. «El cambio me costó al principio, la verdad –reconoce–. A los 15 días de llegar me dio un bajón grande, porque me di cuenta de lo que me había tocado vivir en este mundo».

Los últimos tiempos, sin embargo, han sido felices, pandemia aparte. Sobre todo desde 2017, el año que llegó al centro Jose, nacido en Francia pero hijo de españoles. Tras pasar casi toda su infancia en un centro especial, a los nueve años sus padres se separaron y él se instaló con su madre en Novelda (Alicante), «donde vivía en una situación familiar bastante compleja», desliza. A los 18 años ingresó en otro centro en Castellón, donde estuvo 12 años, un tiempo en el que «me descubrí como homosexual», añade. «Aquello –explica– fue como estar en una cárcel. Entré allí porque quería vivir en un sitio donde pudiera seguir estudiando». Y lo consiguió. Se quedó a cinco asignaturas de graduarse en Relaciones Laborales.

En la Comunidad Valenciana, José López trabajó ocho años como asesor en materia de diversidad funcional para el diputado de servicios sociales. Y montó Travel Access Tour, una agencia de viajes para personas con movilidad reducida. «Me duró el negocio seis meses, porque el modelo de la dependencia te acostumbra a recibirlo todo gratis, de modo que a mucha gente le costaba entender que yo cobrara un canon por organizarles el viaje», recuerda ahora.

A su lado, no pierde hilo del relato Luisfer, a quien conoció por Facebook. Tras unos meses escribiéndose, los dos decidieron dar el paso de verse las caras, aunque eso implicara una operación logística compleja, inaudita para ellos. Luisfer, que nunca antes había salido solo del CAMF, pagó un taxi adaptado que le llevó a Cáceres, y Jose alquiló una furgoneta industrial porque necesitaba espacio para su silla de ruedas, la de ducharse y la grúa para moverse, más su equipaje. Él vivía entonces en Valencia, de alquiler en una casa propiedad de otro dependiente. Allí tenía un asistente, que fue quien condujo hasta Cáceres, adonde llegó «molido», se ríe ahora.

Un mensaje de WhatsApp definitivo

Pasaron un fin de semana en un hostal, y el domingo, uno regresó a Alcuéscar y el otro a Valencia. «Yo sentí en el corazón un pellizco fuerte de Luisfer, y tuve claro que él iba a ser la pareja definitiva –reconoce Jose– En el viaje de vuelta, cuando estaba llegando a Valencia, a las doce de la noche me llegó un WhatsApp. Era Luisfer, y me decía: 'Qué bien sienta esto de tener novio'. Yo aquella noche no pegué ojo».

Tras otro par de encuentros –un fin de semana cerca de Madrid y un mes y medio viviendo en juntos en la casa de Valencia–, Jose se decidió a pedir plaza en el CAMF de Alcuéscar, en la otra punta de España. El 12 de diciembre de 2017, no olvidará nunca la fecha, entró en esta residencia, que es una institución en Extremadura.

Ampliar «Tira tú, que yo voy a tu ritmo», le dice Luisfer a Jose, que va más despacio. La pareja, de paseo junto a la entrada al CAMF. JORGE REY

Dos años después, quien dio el gran paso que le faltaba fue Luisfer, que hasta ese momento de su vida no había tenido pareja. Como la idea de vivir junto a Jose lo justificaba, Luisfer se armó de valor y le contó primero a sus hermanos y luego a su madre que era homosexual. Tenía 53 años y fue como empezar una nueva vida. Más tranquila y sincera. Mejor, sin duda. Siempre al lado de Jose, que tiene un discurso muy rico, apoyado en bromas, anécdotas y también reflexiones profundas.

«Las personas como nosotros –argumenta– vivimos en una infantilización permanente, por el modelo de dependencia que se ha impuesto. Somos eternos bebés, porque la gente que nos rodea piensa por nosotros. Y nosotros queremos pensar y actuar por nosotros mismos, queremos decidir a qué hora levantarnos y a qué hora comer y qué cenar, aún lo hagamos con nuestras limitaciones. Muchas veces, lo que obtenemos de la gente que nos rodea no es que nos apoyan, sino que nos sustituyen». «Luisfer y yo –resume– queremos tomar las riendas de nuestra vida».

Y para eso han fundado VIVA, el proyecto en el que están volcados. Han abierto una web e iniciado una recogida de firmas en la plataforma change.org. En ella le piden al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que habilite cuanto antes una bolsa nacional de viviendas accesibles para personas con discapacidad.

Además, se han reunido con Leyre Iglesias, consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda en la Junta de Extremadura. Y con Cocemfe (Federación de asociaciones de personas con discapacidad) Cáceres, que tiene una OVI (Oficina de Vida Independiente).

Dándose a conocer

Los organismos oficiales, asociaciones de distintos sectores y el colectivo de personas dependientes empiezan a conocer a la asociación VIVA, que tiene como fin principal «apoyar a las personas con diversidad funcional en el proceso hacia lograr una vida dependiente». O sea, ayudarles a encontrar una casa accesible arquitectónica y económicamente, y también al asistente que les resulta imprescindible. «Yo siento que tengo una familia, y ahora aspiro a tener un hogar», resume Jose. «Lo que planteamos con nuestro proyecto –sigue– no es un modelo concreto de vida independiente. No es el modelo de Luisfer y Jose. Lo que planteamos es que se creen las condiciones para que puedan haber tantos modelos como parejas o familias».

Esa es la razón de ser del proyecto de José López y Luisfer Sánchez-Moreno, los novios del CAMF de Alcuéscar que sueñan con hacer vida de pareja en una casa. Jose anticipa que cuando la tengan, intentarán retomar los estudios para acabar la carrera. Y lo siento mucho por Luisfer, pero le va a tocar currar que no veas». Y se parte de risa.