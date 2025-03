Luis Roso: «Gata Negra se ha convertido en uno de los pilares del verano»

Pensar en un festival internacional de novela al aire libre, en verano, en un pueblo y con un telón de fondo como la sierra de ... Gata parece algo poco probable, pero en la cabeza del escritor y profesor moralejano Luis Roso no lo fue. El director del Festival de Novela Negra 'Gata Negra' decidió hacer esa ilusión una realidad y ahora cada verano reúne a más de 30 escritores en Moraleja y su comarca .

Un festival único, que surge en la primavera de 2021, cuando Luis ya había publicado varios libros y viajado por muchos festivales de todo el país, y en alguna ocasión incluso había hablado con algún otro escritor de la posibilidad de hacer un festival de novela negra en Extremadura, ya que era una de las pocas regiones sin uno de este tipo. «Fue en ese momento cuando decidí que si finalmente se hacía ese festival, y se terminaría haciendo, porque cada año hay más, pues tenía que ser en mi pueblo y mi comarca, porque la sierra de Gata es una zona remota donde siempre son bienvenidas estas iniciativas. El apoyo por parte del Ayuntamiento de Moraleja y de la administración pública fue total desde el comienzo, y también el de las empresas y vecinos de la comarca. Por eso desde la primera edición el festival tenía números de festival grande, de capital provincial, pese a hacerse en un pueblo».

Y es que Roso decidió realizar 'Gata Negra' en Moraleja y sierra de Gata precisamente porque «es en sitios como estos, sitios remotos, donde hacen falta propuestas que dinamicen, no solo la cultura, sino el turismo y los negocios».

FUTURO «La literatura es una carrera de fondo y pensar en dedicarse solo a escribir es una quimera»

Y es que al director del festival, todavía le cuesta creer hasta donde ha llegado 'Gata Negra'. «Cuando viajo fuera de Extremadura para promocionar mis libros, la gente y los autores me preguntan sobre el festival. Se ha convertido, en poco tiempo, en uno de los pilares culturales del verano: prácticamente no hay escritor de género policiaco (o escritor a secas) que no haya oído hablar del festival. En términos literarios, hemos colocado en el mapa a Moraleja y Sierra de Gata. Y es algo de lo que, personalmente, me siento muy orgulloso. Yo puse la idea y me ocupo de la parte literaria, pero es un proyecto que sale adelante con el esfuerzo de muchas personas».

Luis ha tenido claro desde siempre que lo más importante es «traer a muchos autores de nivel nacional e internacional (este año, más de una treintena, entre los que destacaron, por ejemplo, Roberto Sánchez, Mónica Rouanet, Toni Hill, Rosa Ribas, Pedro Torrijos o Susana Martín Gijón), y la idea es que ellos tengan un trato cercano con el público, charlando en las carpas y hasta en los bares. Además, los llevamos de excursión por la sierra y hacemos actividades diversas para los espectadores, como conciertos o talleres infantiles, concursos... Intentamos que no solo sea un festival de 'novela', sino una propuesta cultural apta para lectores y no lectores, en definitiva para gente de todas las edades y condiciones».

Y es que este autor moralejano ha cambiado la dinámica estival de su pueblo con 'Gata Negra', que a día de hoy conlleva mucho más que el festival, con concursos de escaparates, de postres 'criminales' y hasta proyecciones que animan la vida cultural ya no solo de Moraleja sino de toda la comarca.

Lazos con Portugal

Un festival que crece edición a edición con el objetivo futuro de incrementar el número de días, autores y actividades, e incluso profundizar en las relaciones con el país vecino, Portugal, haciendo mesas redondas con autores lusos u organizando jornadas enteras de actividades en localidades portuguesas, entre otros.

Todo ello de la mano de un escrito que se conforma con seguir como hasta ahora, «ganándome la vida con mi profesión docente, y continuar escribiendo y publicando cuando pueda. Al final, la literatura es una carrera de fondo, y pensar en dedicarse en exclusiva a escribir es una quimera. En ese sentido, tengo los pies en el suelo, aunque cualquiera sabe qué vendrá en el futuro».