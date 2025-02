Luis Rodríguez Ardila: «El Cholo me pidió: Quédate»

Casi nadie sabe que los fichajes de Rainildo y Kondobia por el Atlético de Madrid se hicieron desde una casa de Badajoz. Los cerró teletrabajando ... Luis Rodríguez Ardila (Castuera, 1958), que a los nueve años llegó desde su pueblo al barrio pacense y «atlético» de la Estación, del que salieron hacia el Manzanares Adelardo, Eusebio, Bermejo o el propio Luis Rodríguez, que tras jugar en la Tercera extremeña y ser secretario técnico del Badajoz, se fue de la mano de Paco Herrera para ser ojeador y secretario técnico de Alavés, Liverpool, Villarreal y Atlético de Madrid y ganar una Liga, una Champions, una Supercopa de Europa, una Europa League... Tras 36 años, 20.000 informes de jugadores y 2.500 fichas de futbolistas, Luis se ha jubilado y ha vuelto a casa, a Badajoz.

-Aviones, ciudades, 40 partidos a la semana... ¿La familia?

–Con 16 años, fiché por el Badajoz juvenil y conocí a Carmen, mi mujer, el amor de mi vida. Era hija de Emilio, el conserje del antiguo Vivero. Ella, mis hijas y mis nietos han sido los grandes sacrificados. Me he perdido bodas y comuniones.

–¿Por qué se fue del Badajoz?

–Llegaron los argentinos, mi forma de trabajar no iba con su estilo, presenté la dimisión y acabé recorriendo el mundo entero viendo futbolistas. He llegado a hacer un viaje Serbia-Croacia sin móvil, con una guía y llamando desde los pueblos a cobro revertido.

–¿Cómo se ficha?

–En grupo: los ojeadores rastrean, el secretario técnico coordina la información, hace el informe y se lo pasa al director general que ejecuta el fichaje.

–¿Y si sale rana?

–El mejor jugador no es siempre el mejor fichaje. El entorno es fundamental. Aprendí a meterme en los hoteles de los jugadores, cogía un periódico polaco y hacía como que lo leía, pero los escuchaba hablar en inglés y así adivinaba cómo era el entorno, la familia... Era poco ortodoxo, pero necesario. Un futbolista brasileño al que fichas por tres millones, lo sacas de una favela, llega a España y de pronto es rico, lo esperan 300 chicas y 300 periodistas tras el entrenamiento. Eso le supera, hay que ponerle una persona que lo lleve por el buen camino.

–El mejor no es siempre el mejor fichaje... ¿João Félix?

–Participé en su fichaje por 127 millones, pero no se adaptó al Atlético. Si no te dan confianza, la pierdes. Es buenísimo, pero no encaja en el Atlético.

–Que este año se sale...

–Mi último trabajo: confeccionar la plantilla del Atlético 23-24. Creo que tiene la plantilla más compensada de los últimos años, dobla cada posición.

–¿Y el Real Madrid? Pocos le han dicho dos veces que no.

–Una vez dije que no porque estábamos a mitad de temporada y la otra porque acababa de descender el Villarreal y quería devolverlo a Primera.

–¿Qué opina de lo sucedido con La Roja femenina?

–Las personas deben tener un rigor y unas formas. En el Villarreal, a través de Mercadona, nos daban clases de coaching para saber comportarnos. En la vida, somos esclavos del puesto que tenemos.

–¿Y qué me dice del Badajoz?

–No tenía jugadores, ha fichado a última hora, pero viendo la plantilla, puede dar más.

–¿No puede echar usted una mano?

–Nunca me han pedido consejo. Tiempo atrás se pudieron aprovechar para que ayudara a fichar jugadores. El Badajoz no ha sacado partido de mí en estos años.

–El Atlético de Madrid, sí. ¿No lo llaman ya?

–El Atlético me ofreció un contrato de dos años por mucho dinero y el Cholo Simeone y Andrea Berta, el mejor director técnico que he conocido, me pidieron que siguiera, pero ahora disfruto de la familia y llevo a mi nieto a entrenar.