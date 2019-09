«El lugar donde vives impregna tu escritura»

No es Eugenio Fuentes (Montehermoso, 1958) amante de las etiquetas, no le gustan las definiciones cerradas ni los entornos excluyentes. Quizás por eso el día de Extremadura lo vive con una serenidad que le permite visualizar sin dramatismos los logros y las cuentas pendientes de una tierra en la que nació, en la que vive y donde ha desarrollado su carrera literaria. Licenciado en Filología Hispánica, profesor de Instituto durante décadas, Fuentes es autor de 11 novelas, la última 'Piedras Negras', publicada este mismo año. Es un nuevo caso del investigador Ricardo Cupido, en el que aborda el polémico tema de los niños robados durante la dictadura. El escritor es autor también de cuatro libros de ensayo y otro de relatos cortos.

Desde 2003 publica con la editorial Tusquets, una de las firmas españolas más importantes en el mercado literario, lo que sin duda ha sido una vía que le ha permitido llegar a una comunidad mayor de lectores. El nombre de Fuentes resuena en todo el ámbito nacional y en Latinoamérica sin necesidad de presentación.

Pese a esta especie de «puesto fijo» en el mundo de las letras Eugenio Fuentes reside en Cáceres, en una posición alejada, de partida, del ambiente literario y de los centros de poder. Reconoce que la tentación de batir el vuelo hacia un lugar más grande sí llegó en un momento de su vida, aunque finalmente no sucumbió a ella. «Hace varias décadas me planteé irme a Madrid, pero no por cuestiones literarias, la razón no era porque allí tendría más eco lo que pudiera escribir, simplemente porque me gustaba vivir en aquellos momentos en una gran ciudad, en Extremadura falta una gran núcleo urbano como sí tienen la mayoría de las comunidades autónomas». Cita el caso de Valladolid en Castilla y León o las capitales grandes de Andalucía, que son varias, como Málaga o Sevilla. «No digo que en las dos provincias debiera haber una gran ciudad, pero sería conveniente que al menos una de ellas la tuviera». Los motivos que en aquellos momentos le hicieron plantearse un hipotético salto de una ciudad de provincia a una urbe de varios millones de habitantes son de tipo casi filosófico, de cómo se entiende la vida en los lugares más grandes. «La provincia desconfía un poco de la originalidad, la originalidad es mejor acogida en una gran ciudad», sentencia. Al final, diferentes razones hicieron que esa mudanza no se produjera. El autor de 'Venas de nieve' se declara urbanita y también amante del campo, una combinación que parece imposible, pero que él conjuga. El entorno al que muestra menos predilección es el pueblo. «El pueblo es un estado intermedio entre el campo y la ciudad y no me atrae tanto».

Para analizar si la carrera de un escritor afronta caminos diferentes en función de si se habita en un núcleo grande o no, él diferencia como conceptos la vida literaria y la literatura en sí misma. «Para escribir literatura, para crear, hoy en día en cualquier sitio hay bibliotecas, gracias a Internet y las redes sociales hay acceso a documentación, a todo tipo de actividades culturales, yo no haría distinción en este sentido entre vivir en un sitio u otro». Considera que hace dos o tres décadas el hecho de vivir en una ciudad sin acceso a determinadas fuentes sí podría llegar a condicionar el hecho creativo.

De lo que está seguro es que la vida literaria es muy diferente en función del lugar en el que se habite. «Ya lo dijo Ricardo Senabre (catedrático y crítico literario), la importancia que tiene la sociología y cómo eso afecta a un escritor es mucho más importante de lo que generalmente se dice, porque se desdeña. Si un escritor está en Madrid, está en Barcelona o en contacto con las personas que toman decisiones o tienen influencia literaria en los medios, tiene más posibilidades de aparecer en ellos y de ver potenciada la proyección de su escritura, lo que no cambia es la calidad, ésta es igual en un sitio o en otro».

«Ahora mismo lo de la periferia es una cuestión de carácter, yo creo que Kafka siempre sería un escritor periférico, porque él no entraba en el mogollón, en las relaciones sociales, en las 'party' del mundo de la literatura, hay escritores que por mucho que vivan en Madrid serán periféricos y hay escritores que a través de las redes sociales están más cerca de lo actual», indica Fuentes.

Y en este punto asegura que él no siente presión de grupo, sino que se concede la libertad de estar fuera de círculos concretos. No se deja asfixiar. «Tampoco es que presuma de eso porque no sé si es bueno o malo, pero no me siento cómodo en ningún grupo, ni siquiera en el de la comunidad de propietarios, cuando estás en un grupo se supone que tienes que tener lealtad a él, y si no estás de acuerdo vas a ser desleal, por lo tanto creo que es mejor mantenerse un poco al margen, no ir a cenas colectivas de agrupamiento, no alinearse bajo ninguna bandera y mantener la independencia dentro del punto de vista literario, luego todo el mundo sabe cuáles son mis ideas y mi ideología, pero me gusta tener una independencia». Insiste en que ese «no alineamiento» le permite moverse libremente y sin compromisos.

Eugenio Fuentes no es muy habitual en ferias del libro de la región. No es que no asista a ninguna de forma sistemática, pero no es frecuente encontrársele en casetas de presentaciones o firmando libros. Más que un rechazo a este tipo de actos, lo justifica aludiendo al pudor que le suscita crear una obligación entre libreros o amigos en su propia ciudad. «He ido a algunas, pero vengo sacando un libro cada dos años y no puedo poner en compromiso a los amigos a que vayan a escucharme o comprar un libro. Yo no tengo mucho nuevo que contar y lo nuevo que he podido contar lo he hecho en un libro, es mucho más cómodo mantener una especie de retiro, sobre todo en la ciudad en la que vives», señala. «Es verdad que huyo de las presentaciones, tengo miedo de aburrir». Alega también que antes, hace unos ocho o diez años, tenía más sentido acudir a las presentaciones de libros, porque era la única forma de entrar en contacto con los autores, pero actualmente y gracias precisamente a las redes todos los datos fluyen para el que quiera tomarlos. «Ahora nos hemos informado previamente y vamos a la presentación como un acto social, literario o amistoso, eso ha perdido algo de sentido». Es habitual en ferias del libro como las de Cáceres que los libreros y los propios visitantes le echen en falta y consideren que su presencia contribuiría a mejorar la calidad de este foro.

La etiqueta de literatura extremeña le parece forzada a Eugenio Fuentes. «Hay escritores extremeños por geografía, porque han nacido aquí, pero no hay una temática común entre los escritores nacidos en la región, aunque es cierto que el lugar en el que vives impregna tu escritura». Puede llegar a influir, dice el autor, la luz, el paisaje . «Pero lo que no tiene que ver son los temas o preocupaciones, ¿qué tiene que ver lo que escribe Gonzalo Hidalgo con lo que escribo yo o lo que escribe Justo Vila o los poetas? Se escribe desde diferentes estéticas y no hay una preocupación temática igual que lo habría en las generaciones del 98 o algo así, aparece el mismo tema, el paisaje extremeño, pero no es la misma temática ni las mismas preocupaciones».

Él sí reconoce ese sello que le ha imprimido la tierra en el nacimiento de la ficticia ciudad de Breda, en la que se ubican muchas de las tramas de sus novelas. «He creado Breda porque he seguido viviendo en Extremadura, es un territorio ficticio, un punto que aglutina varios puntos del norte de Cáceres, es ficticia aunque yo sé donde la colocaría si pudiera llevarla por los aires y decir: aquí pongo Breda».

Y si Breda es ese lugar imaginario que tiene mucho de real Ricardo Cupido, el detective privado que ha salido de la cabeza de este autor extremeño y que está en muchas de sus novelas, también ha suscitado comúnmente la curiosidad de los lectores por saber si hay algo de Fuentes en él. Y el autor no se cansa de decir que no, que ya le gustaría. «No tengo nada que ver con él», remarca, «siempre lo digo». Quizás ese carácter humanista de Cupido, un investigador sin trazas de hombre duro, pueda llegar a crear esa identificación entre ambos. Lo único que le une con su personaje es la afición a la bicicleta, con la que Fuentes recorre kilómetros, una afición muy pegada a su vida. «Ahora tengo una parada porque recogimos un perro al que iban a matar, un cachorro, y de momento he cambiado bici por perro, así que más que a pedalear salgo a los caminos, con él, pero tengo que reconocer que la bici me ha dado muchas satisfacción y mucha terapia».

Eugenio Fuentes no rehuye hablar de la actualidad extremeña, y lo hace en profundidad en sus artículos periodísticos. Desde hace años, cada dos semanas Eugenio Fuentes publica sus reflexiones en HOY. Una de esas columnas 'Piedra, papel y tijera', logró el premio internacional Mercedes Calles de periodismo. Reconoce Fuentes que a través de los artículos se permite profundizar más a la realidad que le rodea. «En las novelas y mis ensayos miro más hacia el interior, hacia mis obsesiones, hacia mi visión del mundo, mis creencias, pero sin embargo cuando me pongo a escribir un artículo de los que aparecen cada dos semanas en el HOY con gran mimo por parte del periódico sí que miro la realidad extremeña».

Anuncia que en el último cuatrimestre de 2019 va a aparecer el segundo volumen de 'Tierras de fuentes', un libro que aglutina ensayos que hablan de Extremadura. «De lo que yo veo cuando camino por Extremadura, de los dones, de las cosas fantásticas que tenemos y también de las heridas, y eso proviene de la escritura periodística y de la escritura ensayística, porque mis artículos a veces han surgido de fragmentos de un ensayo y al revés, a veces un artículo daba para más y he creado un ensayo».

En los artículos periodísticos se siente libre para opinar «sabiendo que no tengo la verdad y sin un afán de sermonear ni de nada, son mis opiniones personales y hablo más de Extremadura que en mis novelas», reconoce este autor.

El día de Extremadura lo vive sin grandes apasionamientos, con una normalidad que relaja. Es inevitable hablar de nacionalismos, de ese debate sobre identidades que recorre toda la actualidad nacional y que puede llegar a condicionar realidades como la extremeña. «Los nacionalismos son la gran plaga del siglo XX, y aquí no es que seamos nacionalistas, somo regionalistas, el día de Extremadura lo miro con una cierta simpatía y no le doy mayor trascendencia. Es el día de la comunidad pero ya está, no siento un fervor especial como para cantar el himno ni me pongo la bandera».

Sobre la necesidad de fomentar el conocimiento de los escritores extremeños en la región, sobre todo entre los más jóvenes, él cree que es interesante acercarse a la escuela, uno de los lugares en los que, a diferencia de lo que le pasa con las ferias del libro, no le da ninguna pereza acudir. «Por fortuna es uno de los sitios donde me encuentro cómodo, hay dos actos públicos a los que suelo decir que sí, y uno es ir a los Institutos, hay muchos colegas a los que les da reparo, que les tienen miedo a los adolescentes, que tienen las hormonas disparadas, yo he sido docente muchos años y voy encantado».

Otro de los lugares en los que habitualmente puede encontrarse a Eugenio Fuentes es en los clubes de lectura. «No es un acto social sobre de qué va el libro o a ver qué dice el autor sobre el libro, la diferencia es que el libro está en el centro, es el verdadero protagonista». Y en este punto Eugenio Fuentes enlaza con el tema de las medallas de Extremadura que se entregaron anoche. Cuenta que hace un par de años le propuso a la presidencia de la Asociación de Escritores de Extremadura que ellos, como entidad, impulsaran la petición de este reconocimiento para los clubes de lectura de la región. «Por los motivos que fuera no se pudo hacer, pero me parece que viene a cuento, desde la parte que sea, promover la medalla para los clubes de lectura». Tira de datos para justificar que en Extremadura, en proporción con otras regiones, los clubes de lectura generan una gran actividad. «Creo que son 400, con una media de 20 participantes hacen que 8.000 personas leyendo, se hace en Ayuntamiento y en colegios y están haciendo una labor fantástica».

Subraya también cómo ha crecido esta iniciativa en el mundo escolar, en donde también se lee en comunidad. Hay clubes no solo para los alumnos del centro, sino también para sus progenitores. «Cuando termina las clases el niño sus padres o madres se sientan en su pupitre a comentar un libro para adultos, es una labor fantástica» destaca este autor que parece querer diluirse en el anonimato, detrás de sus libros y artículos. Y que hablen ellos.

