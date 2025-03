«Toda lucha feminista tiene un denominador común: el amor»

Sábado, 22 de abril 2023, 15:09 Comenta Compartir

El libro que ha publicado Ángel Expósito, presentador de La Linterna, en Cope, no se titula 'Mi abuela también era feminista', sino 'Mi abuela sí que era feminista'. «Ahí lo lleváis», podría incluir en el subtítulo, pero se ha conformado con un «Mujeres superheroínas que desmontan el empoderamiento de postureo». Viene, por tanto, a retratar las dos caras de una misma moneda. A hablar de realidad e impostura. De monjas que tras casi un siglo de andanzas se acercan a las misiones con más corazón que hueso. De mujeres maltratadas. De personas como Conchita, víctima del terrorismo, o Pilar, que apretó muy fuerte la mano de su hijo cuando este, después de años de cárcel y veneno, se echó en una cama para morir.

Con esta entrega de la editorial Harper Collins, el periodista madrileño se acerca a diez casos más uno con protagonismo femenino. El once, cómo no, es el de su abuela, sobre quien también reflexionará el próximo martes, día 25 de abril, en el Aula de Cultura HOY, a las 19 horas en el salón de actos de Cajalmendralejo en Badajoz.

—¿El punto de partida de este trabajo es la importancia en la construcción del mundo de hoy de ese feminismo silencioso o la indignación que le produce el otro, el que denomina «de postureo»?

—El libro no nació como un experimento político, aunque ha salido casualmente en un momento muy conflictivo por la que nos están dando desde el gobierno. Aquí he incluido varias generaciones desde diferentes rincones del mundo. Desde una mujer maltratada en las Tres Mil, hasta Hila, que sacó a su familia de Afganistán con quince años. Se nos olvida que el feminismo no es una cosa que se ha inventado ahora el Ministerio de Igualdad, como a veces parece.

—¿Se ha manoseado en exceso el término? Tanto se ha politizado que hay quien no se siente cómodo con él, que directamente lo entiende como hembrismo cuando se refiere, por definición, a la igualdad. ¿Por qué?

—Se nos ha ido la pinza con la demagogia. El feminismo de verdad es el que hacen las tres monjas con las que he hablado. Lo han puesto en práctica sacando niñas de la guerra y evitando que sirvan como vientres de alquiler. Sin embargo, desde la política, a estas tres monjas le quieren explicar lo que es el feminismo. O a mi abuela La Macaria, que tuvo que hacer estraperlo para sacar adelante la familia, que vivió guerra y posguerra, que parió a catorce hijos y siempre tuvo ocasión de hacer bromas.

—El 'postureo' es algo muy de este tiempo. Muy de red social. El feminismo pasa por ahí, como todo: la gastronomía, el periodismo, la cultura…

—Todo, todo, incluso la economía. Se nos llena la boca al hablar de la presidenta del Banco Central Europeo, del secretario general… y se nos olvidan los autónomos, que son el 90% de la economía española. En lo que al feminismo se refiere, hablamos de Ione Belarra y de Irene Montero, pero se nos olvidan las mujeres de este libro, que sí que han conseguido grandes logros: desde crear una asociación como El Pato Amarillo, que lleva haciendo una labor social desde que naciera en los 80 dentro del movimiento 'Madres contra la droga', hasta el Club de Gimnasia Artística de Pozuelo, que es único en el mundo.

—En 'Mi abuela sí que era feminista' cada protagonista cuenta su caso. Usted se acerca a conocerlo en primera persona y de ello obtiene, además, una moraleja o un aprendizaje que comparte con el lector. En el caso de las víctimas, sobrecoge la dignidad con la que las trata, muy por encima del victimismo que otros les presuponen. Lejos de la pena.

—Ya querría yo la dignidad, la fuerza y la calidad humana de Conchita Martín para mi día a día. Asesinaron a su marido, el coronel Blanco, con una bomba a las puertas de su casa. El menor de sus hijos escuchó el nombre de papá por televisión. Ella de pronto vio su casa llena de gente para consolarla. Siguió adelante con todo. Con sus hijos, ambos adoptados. Con sus vidas. Por muchas leyes raras que se hagan, en la naturaleza de la mujer hay una fuerza que los hombres no tenemos. Creo que por eso son madres. Y esa naturaleza se transforma en su comportamiento. Si vas a una catástrofe, a un drama humano, siempre hay una mujer tirando del carro. También hombres. Pero de verdad que es fácil encontrar casos de mujeres muy especiales en todas las culturas.

AULA DE CULTURA HOY Invitado y tema El periodista Ángel Expósito hablará de su libro 'Mi abuela sí que era feminista'.

Dónde y cuándo Salón de actos de Cajalmendralejo. Segunda planta. Plaza de San Francisco de Badajoz. El martes, 25 de abril, a partir de las 19.00 horas.

Entrada Libre hasta completar el aforo.

—La fe también es un motor para ese feminismo heroico, ¿no? Antonia, María Jesús y María son tres monjas que tras pasar por Ucrania, Kenia y otros lugares de una dureza extrema no temen a la muerte.

—Hay un denominador común en todos los casos. Cuando Hila tira de toda su familia, incluido su hermano, con una discapacidad, para sacarla del país… ¿por qué lo hace? ¿por fe? No, por amor. Cuando una soldado, como Cristina Justo, se desliza por un cable de acero desde un helicóptero para recoger inmigrantes en mitad del Atlántico, ¿por qué lo hace? ¿Por fe, por patriotismo, por el ejército? No. Lo hace por un amor infinito a la gente que está ahí abajo. Como hizo mi abuela, siempre con buen humor, y todas las heroínas de las que hablo. Toda lucha feminista parte del amor.

—Hay un locutor detrás de cada texto. En su forma de narrar, de estructurar, incluso de apelar a la emoción. Ahora los lectores también podrán ser oyentes.

—Mucha gente que lo ha leído dice que escribo igual que hablo. Lo he escrito tal cual las entrevisté 'in situ'. En cuanto al audiolibro que acaba de publicarse, debo decir que ha sido toda una experiencia, ya que yo mismo le he puesto voz. Eso sí, con una ventaja: todos los episodios tienen también las voces originales de las protagonistas. Es bonito, porque no son actrices. Hay una verdad mayúscula.

