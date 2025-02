Los loteros amenazan con cerrar varios días por las comisiones que les da Hacienda

A un décimo de lotería de Navidad por el que el cliente paga 20 euros el que lo vende obtiene 80 céntimos, el 4%. ... El resto de comisiones en otros juegos no supera el 6%. Loteros en la lucha es aún un movimiento, pero está en vías de constituirse en asociación y ya ha penetrado en Extremadura, donde la mayoría de los despachos son pequeñísimos negocios que con estos márgenes cada vez tienen más dificultades para sobrevivir. «En tres o cuatro años se calcula que un tercio de las administraciones no será rentable, ya que vamos perdiendo cada vez más poder adquisitivo», señala Laura Masa Cuadrado, lotera en Miajadas (Cáceres) y coordinadora en Extremadura de Loteros en la Lucha.

Quieren reivindicar comisiones más altas, pero necesitan ser un ente con estatutos que pueda sentarse a negociar con los directivos de la Selae (Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado). Su queja es que las comisiones que reciben llevan congeladas desde 2004 mientras todo alrededor sube de precio. Además, no se han recuperado los niveles de ventas previos a la pandemia, por eso estas navidades los loteros van a hacerse notar.

En la provincia de Badajoz hay 199 puntos de venta de lotería entre administraciones puras y puntos mixtos (estancos, bazares, papelerías, bares...) y en la de Cáceres 171. «La gente tiene idealizada a la Bruja de Oro o a Doña Manolita, que sí ganan mucho dinero, pero a todos los demás nos cuesta llegar a fin de mes. El coste de la vida sube y a nosotros Hacienda nos da lo mismo que hace 17 años. Y no hay que olvidar que somos necesarios porque de cada billete sale dinero para becas o carreteras, tenemos que seguir abiertos, pero no es fácil», se lamenta Laura Masa Cuadrado, que tiene su administración en la plaza Polo Benito de Miajadas, denominada 'El tomate de la suerte' que pasa de padres a hijos desde hace cuatro generaciones. Ella estuvo protestando en Madrid el pasado 22 de septiembre cuando celebraron su primera manifestación y la lotera extremeña cuenta que la convocatoria fue un éxito. «Desde Extremadura acudimos 40 o 50», dice. Pero aún no han conseguido nada.

«Es momento de estar unidos»

Loteros en la Lucha tiene por delante otra acción que esperan sea más llamativa y contundente: rodear el Palacio Real el mismo día 22 de diciembre, el día en que se celebra el Sorteo de Navidad. «Esperamos que esta vez la cúpula de Loterías del Estado nos vea y se siente con nosotros a negociar. Les digo a los loteros de Extremadura que ahora es el momento de estar todos unidos. Necesitamos la máxima participación ese día en que sí es factible cerrar para todo el mundo porque ya está todo el trabajo del sorteo hecho», expone.

La última reflexión de esta llamada tiene que ver con que está sobre la mesa ir más allá de esta presencia en Madrid el próximo día 22. La amenaza es cerrar también los días 23 y 24 (jueves y viernes) y bloquear así el cobro de premios del sorteo celebrado el miércoles. Esta medida es fruto de una encuesta anónima que ha planteado este movimiento reivindicativo y que, según afirman, ha sido la opción más respaldada con el 30% de los apoyos.

Es un órdago pues dependen del Ministerio de Hacienda, que no les permite cerrar así como así. De salir adelante esto significaría que durante el día del sorteo y los dos siguientes los clientes no podrían ir a cobrar sus pedreas y otros premios a estos despachos. «Esto es complicado porque en esos días es cuando se vende la mayoría de la Lotería del Niño, el segundo sorteo más importante del año y que solo se pide en ese periodo y hasta el sorteo, no como la de Navidad, que se empieza a vender desde julio». Aunque pide unión para reivindicar que suban los márgenes, sabe que cada lotero tiene una visión de la situación.

«Nos suben el alquiler»

Fernando Florencio, de la administración número 1 de Badajoz, explicó a este diario que el próximo día 22 no podrá acudir a la protesta, pero ve justa la reivindicación y la razona. «El dueño ya nos ha querido subir tres veces el alquiler –expone– y este es un negocio en el que no ganas más que hace veinte años y que no puedes cambiar de ubicación tan fácilmente porque la clientela tiene sus hábitos. Además, el equipamiento al que te obliga loterías del Estado es muy caro. Por otro lado, el seguro obligatorio es el doble que hace cuatro años y encima ha subido la luz y el teléfono. En esto ganan mucho dinero diez empresarios en toda España que hacen publicidad, el resto, como todos los de Extremadura, somos pequeños, y encima con Internet la propia Loterías del Estado nos hace competencia».

Juani Cabrera, de la Administración número 7 de Cáceres, en la avenida de España, sí estuvo protestando en Madrid el pasado día 22 de septiembre y de cara a la reivindicación del 22 de diciembre rodeando el Teatro Real dice que irá si puede. «Creo que toca hacernos oír porque hace mucha falta –decía esta semana a este diario– porque yo llevo en este negocio ya treinta años y cada vez se gana menos».