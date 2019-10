Los unos y los otros Una parte importante de la sociedad catalana quiere la independencia. No se puede mirar para otro lado, y cuando las cosas se ponen feas, utilizar la represión REUTERS CHARO SOBRINO Sábado, 19 octubre 2019, 09:48

Que en este país se puede pensar y defender cualquier idea por cauces democráticos lo sabemos todos desde que vivimos en un Estado de Derecho. En nuestro Parlamento caben todas las ideologías, incluidas las que abogan por la independencia de cualquier territorio de España. Por lo tanto, hablar de «presos políticos» en referencia a los encarcelados por secesión es una barbaridad y un insulto a nuestras instituciones, que bien nos ha costado edificar durante más de cuarenta años.

Esto puede sorprender poco si lo dicen partidos nacionalistas catalanes, pero no se entiende de otros partidos que se definen soberanistas, de la izquierda, digamos, menos moderada.

El escenario al que hemos llegado en Cataluña es escalofriante. Las últimas manifestaciones donde chavales, algunos menores de edad, han provocado una Barcelona incendiaria y violenta, resulta lamentable. Las mentes aún inmaduras, rebosantes de endorfinas y hormonas efervescentes, son fácilmente manipulables por políticos irresponsables del independentismo catalán.

La sentencia judicial del 'procés' que condena a 13 años de cárcel a los políticos que organizaron un referéndum anticonstitucional e ilegal, quizás se ajuste al Código Penal, y los jueces no hayan hecho otra cosa que aplicar la Ley. Pero, ¿acaso no se sabía que esta sentencia iba a levantar ampollas en el ya golpeado sector independentista de la sociedad catalana? Estos políticos llevan dos años en prisión. Hay una Justicia lenta que, a veces, juzga asuntos más graves con muchísima más condescendencia. Casos de corrupción que quedan impunes, sentencias leves para quien roba el dinero de todos nosotros, incluso miembros de la ya afortunadamente desaparecida ETA a los que se aplicó una condena que nunca fue cumplida, con numerosos delitos de sangre.

El referéndum del 1 de octubre fue ilegal, pero absolutamente cívico y pacífico. La violencia vino, más bien, de las fuerzas del Estado. Para los que no somos independentistas resultó lacerante contemplar aquellas imágenes, las de policías golpeando a una pobre anciana, a padres con niños, a ciudadanos indefensos.

Esa no era la opción, una gran torpeza política que pasaría factura. Es una realidad que una parte importante de la sociedad catalana quiere la independencia. No se puede hacer como que no, no se puede mirar para otro lado y hacer como si nada, y cuando ya las cosas se van poniendo feas, utilizar la represión y enrocarse en una postura inamovible. Alzar la Constitución como un libro sacrosanto y no querer ver, no querer entender. Y a esto hemos llegado.

Ahora es momento de dialogar, de acercar posturas, de intentar reconstruir el maltrecho clima de convivencia que siempre ha habido en Cataluña. Los unos, azuzando a los catalanes, casi siempre críos, para cometer actos de barbarie. Los otros, no queriendo ver, defendiendo la aplicación del artículo 155. ¡Cuánta inconsciencia! ¿Por quiénes miran nuestros políticos? Por Dios, que alguien traiga un poco de cordura, de madurez democrática, de sensatez en definitiva.