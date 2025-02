Lomos bajos y solomillos

Si el comisario Morcillo compusiera ahora su famosa canción sobre la vaca lechera, seguro que le cambiaba la letra. Jacobo Morcillo era un comisario de ... la policía de ferrocarriles que, en 1946, saltó a la fama por su eslogan: «A mí plin, yo duermo en Pikolín» y por haber firmado como agente artístico el primer contrato de Julio Iglesias. Pero su mayor éxito fue la letra de la canción 'Tengo una vaca lechera'.

Resulta que en el año 1946, en el trayecto ferroviario entre León y Galicia, el comisario Morcillo se asomó a la ventana de su departamento y se fijó en una vaca que pacía tranquilamente en un prado. Estaba amaneciendo y, al instante, le sobrevino la inspiración, que suele aparecer con más facilidad en esas primeras horas del día. El inquieto policía se olvidó de su tarea de control del estraperlo y compuso una canción que en pocos años le dejaría pingües ganancias en forma de derechos de autor llegados incluso desde China, una canción cuya música es original del maestro García Morcillo, que, por cierto, no tenía nada que ver con el comisario Morcillo.

La canción empezaba así: «Tengo una vaca lechera, no es una vaca cualquiera, me da leche merengada, ¡ay qué vaca tan salada!, tolón tolón, tolón, tolón». ¿Pero cambiaría el comisario Morcillo la letra de su canción en los tiempos actuales? Pues sí porque hoy, la leche merengada ya no se estila y casi nadie la toma ni la conoce. Si Jacobo Morcillo, que falleció en 2004, escribiera ahora esta canción, debería cambiar lo de «me da leche merengada» por «me da carne madurada».

¡Ay, la carne de vaca madurada! Hace un par de años, le ofrecían en un restaurante extremeño a un cliente un filete de carne de vaca madurada y miraba al maître como si estuviera loco. ¡Vaca madurada! ¿Pero qué es eso? Y no es solo que esté madurada, o sea, 45 días en una nevera y sin congelar. Sino que es de vaca. A nosotros, el buey y la vaca nos suenan a figuras del Nacimiento. Para comer, siempre hemos preferido ternera. Pero nada de nada, se ha acabado la carne de ternera en el restaurante. Ahora toca la vaca madurada y en unos meses, las cartas extremeñas se han llenado de solomillos y lomos bajos de las vacas de moda.

Hace un año, en La Taberna del Loco de Navalmoral probamos un entrecot de carne de vaca madurada y estaba muy rica. La tenían que traer de Galicia porque aquí no se estilaba eso de dejar la carne de ternera 45 días en una nevera a una temperatura especial antes de despacharla. En Versátil también debían traer la carne de buey, vaca o ternera de fuera de la región. En algún artículo, hemos comentado la paradoja de que, en Cáceres, la provincia con más ganado bovino de España, y en Extremadura, la segunda región con más terneras, chotos, vacas y toros de España, no ofreciéramos esa carne que se puede ver en grandes cámaras acristaladas en los mercados de Valencia, Bilbao o Barcelona. Es una carne fea, oscura y con mala apariencia, pero está en perfecto estado, blandita y sabrosa.

De todas maneras, resulta llamativo que hace nada fuera casi imposible encontrar esa carne en los restaurantes extremeños y hoy se hayan enseñoreado de nuestras cartas las vacas maduradas en su versión lujosa de lomo bajo o solomillo. Ahora solo falta que se pueda encontrar esa carne en nuestras tiendas especializadas. Por ahora, la podemos comprar en algún híper y en alguna carnicería suelta, muy pocas. Pero es el futuro de la carne y hay que espabilar: la vaca lechera ya no es una vaca cualquiera que da leche merengada, ahora da carne madurada y, eso sí, sigue haciendo tolón, tolón.