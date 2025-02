Lola Flores en el Ideal Cinema

Acabo de ver un documental de varios capítulos sobre Lola Flores. Está muy bien hecho y te permite entender el temperamento y el arte que tenía. Como titulaba The New York Times: «Ni canta ni baila bien, pero hay que verla». Parece ser que ese ... artículo no existió nunca, pero el titular apócrifo resume tan bien a Lola Flores que desde que se inventó, se convirtió en la mejor definición de La Faraona.

Aquellas artistas de los 50 y los 60 tenían su temporada en Madrid y en capitales de provincia, pero había meses en los que no había bolos importantes y tenían que buscarse la vida por los cines de los pueblos de España. Es en ese momento de esta historia donde aparece mi tío Antonio Herrero, casado con mi tía Carmen, hermana de mi abuela, hombre de negocios que en los años 40 levantó en Ceclavín el Ideal Cinema. La investigadora Angélica García Manso asegura que el Ideal Cinema es uno de los más bonitos de la provincia de Cáceres. Me contaba hace años que el nombre proviene del cine Ideal de Madrid. «El frontón tiene un ojo de buey cegado muy propio del art deco centroeuropeo. El frontón elevado y el ojo de buey cegado pueden hacer un guiño a la torre del reloj de Ceclavín, antigua cárcel. Hay un cine en Praga, con el frontón haciendo chaflán, que con un poco de imaginación permite recordar al cine de Ceclavín, al igual que uno de Casablanca». Cuando el Ideal Cinema se inauguró, estaba en un solitario cruce de carreteras. Hoy está junto al instituto, al moderno cuartel de la Guardia Civil, al polideportivo y frente a un supermercado. Las bobinas de las películas llegaban a Ceclavín en El Directo, un autobús de nombre paradójico pues era de todo menos directo y, antes de llegar a Ceclavín, daba un paseíto por ocho pueblos de la provincia. Aquellas bobinas eran como un tesoro que se convertía en diversión los domingos por la mañana, cuando recorría las calles de Ceclavín un joven portando un ingenio de madera donde estaban colocadas las carteleras. Detrás del estandarte iba mi tío, anunciando el estreno del fin de semana y comentando los encantos de las actrices, la hombría del apuesto galán y la emoción de las escenas. La locura se apoderaba de Ceclavín cuando en la función del domingo, entre las estrellas de las películas, estaban Carmen Sevilla, Lola Flores o Joselito. Entonces, toda publicidad sobraba, las entradas volaban por la mañana y daba gusto ver aquellas caras extasiadas asistiendo a las escenas de amor, traición y coplas. Yo las veía porque los fines de semana que mis padres me llevaban a ver a mis abuelos, me escapaba al Ideal Cinema y jugaba a ser acomodador, taquillero o maquinista. Varios domingos al año, las colas ante la verja de la casa de mis tíos en la calle Granadera eran indescriptibles. El cartel de completo se colgaba antes de mediodía y la explicación era sencilla: esa noche actuaba en el Ideal Cinema la compañía española de Paquita Rico o el espectáculo de Juanito Valderrama, Rafael Farina o Antonio Molina. Todos ellos pasaron por Ceclavín en su momento de apogeo. Viendo el documental sobre Lola Flores, me he acordado de todo esto y me han entrado ganas de volver a ver 'Cinema Paradiso'. Pero no me atrevo. Con las escenas finales, me cojo unos sofocones tremendos y prefiero la nostalgia tranquila.

