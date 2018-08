EL VERANO DE LUIS LANDERO | ESCRITOR «Mi logro es haber persistido en mi vocación de escritor» Pasión por la escritura. Landero está terminando una novela que publicará el próximo año. Nacido en Alburquerque, el novelista y articulista ha recibido numerosos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura MARISA GARCÍA Badajoz Lunes, 6 agosto 2018, 08:10

-¿Qué tiene previsto hacer este verano?

-Lo mismo que en invierno: escribir, leer, pasear, cine, fútbol, mirar las musarañas...

-¿Suele tener planificadas las vacaciones o va más a la aventura?

-Razonablemente planificadas.

-¿Tiene en cuenta la gastronomía a la hora de elegir el lugar de vacaciones? ¿Cuáles son sus platos favoritos?

-Cómo no. Pero en España se come bien en todas partes. Soy de buen comer. Salvo el arroz con leche y los caracoles, me gusta todo.

-¿Qué es lo que más le gusta hacer cuando está de vacaciones?

-Escritura y cerveza por las mañanas. Lectura y paseo por la tarde.

-¿Con qué compañía suele ir de vacaciones? ¿o prefiere viajar solo?

-Con la familia. Y, especialmente, con Diego, mi nieto. Él es mi mejor compañero de viaje.

-¿Prefiere los viajes culturales, el campo o la montaña?

-El campo, la montaña, la ciudad... ¿Qué más da? En cualquier sitio se puede ser feliz o desdichado. Aunque, como en casa, en ningún sitio.

-¿Asiste a las fiestas de los pueblos?

-Rotundamente, no.

-¿Aprovecha el verano para ir al teatro, cine, conciertos...?

-No. Prefiero la naturaleza.

-¿Ve más televisión en verano? ¿Qué tipo de programas le gustan?

-La veo bastante menos. Algún partido de fútbol y poco más.

-¿Desconecta del día a día o a pesar de estar de vacaciones sigue pendiente del móvil, las redes sociales...?

-Como yo de por sí soy solitario, aprovecho el verano para ser aún más solitario, salvo mis compañeros de viaje.

-¿Duerme siesta en vacaciones o prefiere dedicar ese tiempo a hacer otras actividades?

-Yo duermo siesta todo el año. Esta es una lección que me enseñó mi padre de niño y que nunca he olvidado.

-¿Madruga durante las vacaciones o prefiere trasnochar?

-Siempre he sido madrugador. Me encanta el olor a papel y a tinta por la mañana.

-¿Cuáles son las vacaciones que recuerda con nostalgia? ¿Qué tuvieron de especiales?

-Los veranos de mi infancia. La siega, la trilla, los grillos, las ranas,

-¿Qué sitio de Extremadura elegiría para pasar unos días de vacaciones y por qué?

-Badajoz capital, con cincuenta grados a la sombra, pero con veinte años.

-¿Cuál es el recuerdo de su niñez que guarda con más cariño?

-Toda mi niñez es un tesoro impagable.

-¿Viaja por la vida ligero de equipaje o tiene mucho apego a las cosas?

-Necesito pocas cosas para vivir. Pocas pero esenciales.

EN CORTO Su tiempo de ocio lo dedica a: ¡A tantas cosas! A ver películas del Oeste, por ejemplo, aunque sean malas -Cuando se levanta da las gracias: Al padre Sol, que calienta nuestras pobres carnes. -Un ejemplo a seguir: Don Quijote. -Lo que menos le gusta de la gente: La charlatanería y la fatuidad. -Algo que siempre ha querido hacer o tener y aún no ha conseguido: Escribir una novela mejor que el Quijote. Pero estoy en ello. -El libro que más huella le ha dejado: El Quijote. -Su película favorita: Tiempos modernos, de Chaplin. -La canción de su vida: Las hojas muertas. -El lugar que más le ha impactado: La estación de Herreruela, cuando vi el tren por primera vez. -Y el que elegiría para sus vacaciones perfectas: Badajoz capital con veinte años. -El deporte que practica: Ajedrez, paseo. -Su comida favorita: Una sardina asada, un pedazo de pan y un trago de vino, entre otras muchas. -Si pudiera, compraría un cuadro de: Goya. -El olor que más le gusta: El jazmín al anochecer. -Su lema: Vive y deja vivir.

-¿Cómo han ido cambiado sus prioridades con el paso del tiempo?

-Hubo un tiempo en que iba detrás de las chicas guapas. Ahora las veo pasar con una sonrisa de admiración y de nostalgia.

-¿Cuál es el logro del que se siente más satisfecho?

-Seguir vivo. Bueno, y haber persistido en mi vocación de escritor.

-¿Qué es lo que más trabajo le ha costado conseguir?

-Ganarme el pan con el sudor de mi frente. Lograr escribir una buena frase.

-¿Qué es lo que más valora de la gente y por qué?

-La sencillez, la espontaneidad, la lealtad.

-¿Ha habido algún momento en su vida que ha marcado un antes y un después?

-La muerte de mi padre.

-¿En su camino ha encontrado más competitividad o compañerismo?

-Compañerismo. De la gente tóxica, ya me encargo yo de apartarme.

-Si pudiera dar marcha atrás, ¿cambiaría alguna decisión que ha tomado?

-Por supuesto. No una, bastantes. Vivir es errar. He cometido muchos pecados mortales. Pero, en fin, creo no tener ninguno que no pueda absolverse.

-¿Tiene algún proyecto entre manos?

-Estoy dándole fin a una novela que publicaré, si Dios y Diego quieren, el próximo año.