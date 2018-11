Logística con lógica nacionalista En Extremadura hemos perdido el tiempo. La plataforma logística completa y el resto de conexiones con las áreas empresariales siguen describiéndose como un objetivo, cuando podrían ser ya una realidad JOSÉ ANTONIO MONAGO Presidente del PP de Extremadura Miércoles, 14 noviembre 2018, 23:11

La historia es cíclica. Se repite. Probablemente porque nos resistimos a comprender sus lecciones o porque cambiarla implica abandonar la comodidad del conformismo, el caso es que la historia es siempre la misma. Muchas vueltas para llegar al mismo sitio, que si hablamos de las infraestructuras logísticas de Extremadura es siempre el vacío y el ya veremos.

Apenas llevaba unos meses presidiendo Extremadura y ya conocí la dureza con la que golpean esos ciclos de la historia que siempre vuelve a colocarnos al final de la cola. Cuando nos quitó el Eje 16, Pepiño Blanco se fue a festejar a Cataluña que volvían a ganar los nacionalistas, porque ya por entonces el PSOE estaba inmerso en ese proceso degenerativo que empezó con Zapatero y que, hoy, con el 'sanchismo', ha provocado que mucha gente se cuestione qué persigue este partido centenario.

Zapatero nos dejó sin el Eje 16, como antes nos dejó sin el AVE de 2010 y, en ambos casos, en la 'Casa del Pueblo' de Extremadura reinó el silencio como en misa de doce. Y la historia, que ya he dicho que es cíclica, está llamando a nuestra puerta, como un vendedor de enciclopedias, para colocarnos la segunda parte de ese drama de traiciones, protagonizado ahora por la versión levantina del ministro de las gasolineras.

Ábalos se bebe el Mediterráneo. Come, siente, piensa en Mediterráneo, mientras aquí Vara piensa en verde y circula sobre sí mismo para que no se note tanto que él, ante todo, come y siente PSOE. Con ese panorama, el futuro de nuestras infraestructuras logísticas pinta en blanco y negro.

Comenzar una legislatura con una traición semejante y tener que encontrar recursos para que las infraestructuras logísticas siguieran avanzando en un momento crítico para la economía no fue fácil. Sin embargo, concluimos esa legislatura adjudicando proyectos por valor de más de 30 millones de euros, que deberían haber estado operativas desde 2016.

Después de décadas de promesas del PSOE, la primera fase de la plataforma logística de Badajoz con su conexión ferroviaria y su terminal de mercancías, así como las conexiones ferroviarias y las estaciones de mercancías de las áreas empresariales Expacio Mérida y Expacio Navalmoral empezaban a tomar forma y ya había hechos, y no solo palabras.

Pero cambió el Gobierno y volvió la parálisis. Y ahora que podríamos estar debatiendo sobre los avances experimentados tras dos años de servicio de estas infraestructuras, volvemos a reunirnos en un foro para hablar de ellas en términos de promesas de futuro y, lo hacemos, sin que ningún representante del Ministerio de Fomento se dignase a acompañarnos. Despliegue para el Mediterráneo. Soledad para Extremadura. Vergüenza.

De los cuatro contratos que mi gobierno adjudicó para estas obras logísticas, Vara rescindió tres, de casi 18 millones de euros. Solo mantuvo vivo, aunque dos años en coma, el contrato para la ejecución de la primera fase de la plataforma logística, pero sin estación mercancías ni conexión ferroviaria, que es la única inversión que se está ejecutando en materia logística en esta legislatura perdida.

En estos cuatro años, Vara ha presupuestado más de 70,5 millones de euros para estos proyectos, pero son esos 12,5 millones de euros del proyecto que adjudicó mi Gobierno, al que tanto se criticó por poner la primera piedra, los que le están permitiendo vender titulares.

Hemos perdido el tiempo. La plataforma logística completa y el resto de conexiones con las áreas empresariales siguen describiéndose como un objetivo, cuando podrían ser ya una realidad. Una legislatura tirada por el desagüe es una desgracia, y las desgracias nunca vienen solas. Aquí está Ábalos con las rebajas, poniendo en duda el tráfico de nuestras mercancías por Cáceres.

Extremadura sabe lo que es ser el hijo predilecto a fuerza de ver que nunca le toca. Nuestras mercancías se quedan sin salida porque la prioridad del estratega del PSOE, a la sazón ministro de Fomento, se centra en territorios más poblados, como el suyo propio, que son los que cuentan con empresarios dispuestos a hacer lobbies y pagar anuncios en radio y televisión.

«Algún día tendrá que abrirse el debate sobre las comunicaciones con otros lugares de la península que no sean Madrid». Estas palabras de Vara, tras reunirse en La Moncloa con Sánchez, más que poesía para disimular que se venía de vacío, son la constatación de que el presidente de la Junta es un actor más de la campaña publicitaria de otros ejes a los que nos les faltan entusiastas patrocinadores separatistas.

Ya fuimos víctimas de las tretas del 'zapaterismo'. El 'sanchismo' es el sucedáneo radical de aquel experimento y la lógica de su logística se estira según tensen los nacionalistas. Si ahora van a cobrarnos por usar las autovías, lo que conseguirán es cerrar Extremadura.