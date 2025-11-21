Estas son las localidades extremeñas que han registrado mínimas bajo cero este viernes Segunda noche gélida en la región provocada por la llegada de una masa de aire ártica a la Península

M. Fernández Cáceres Viernes, 21 de noviembre 2025, 09:38 | Actualizado 10:58h. Comenta Compartir

Segunda noche gélida en Extremadura provocada por la llegada de una masa de aire ártica a la Península, con temperaturas de nuevo bajo cero y heladas débiles y dispersas en la comunidad. Piornal ha registrado la mínima más baja de la noche, con -1,7 grados. Le sigue Herrera del Duque (-0,9), Navalmoral de la Mata (-0,8), Retamal de Llerena (-0,8) y Zafra (-0,5).

En otros ocho municipios extremeños, la temperatura más baja ha estado por debajo de un grado. Son Navalvillar de Pela (0,2), Navalvillar de Ibor (0,3), Montehermoso (0,4), Villafranca de los Barros (0,4), Alcuéscar (0,6), Mérida (0,8), Puerto Rey (0,8) y Fuente de Cantos (0,9), según los datos recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, hasta las 9:00 horas.

En lo que se refiere a las capitales de provincia, las mínimas han sido de 3,9 en Badajoz y 4,1 en Cáceres, valores superiores a los que se registraron ayer.

A nivel nacional se han registrado las temperaturas más bajas en las estaciones meteorológicas de Cap de Vaqèira en Lleida (-14,6) y Astún-La Raca en Huesca (-14).

Las previsiones apuntan que mañana continuarán las heladas déciles y los valores mínimos seguirán bajo cero en algunas zonas del norte de la provincia de Cáceres como Nuñomoral, donde se esperan -2 grados; y localidades como Pinofranqueado, Torrecilla de los Ángeles y Descargamaría, donde se prevé que el mercurio descienda hasta -1 grado. No obstante, las mínimas marcarán entre 0 y 2 grados de manera generalizada en toda la región.

El domingo, las temperaturas irán en ascenso y el lunes, las mínimas seguirán subiendo de manera localmente notable (estarán entre 6 y 10 grados) y las máximas no experimentarán cambios (se situarán entre 13 y 17 grados). Eso sí, a comienzos de semana podrían darse precipitaciones débiles, sobre todo en la segunda mitad del día, por la probable llegada de un frente asociado a una borrasca situada sobre el oeste europeo.

Recomendaciones

Ante estos episodios, conviene recordar las recomendaciones de Cruz Roja sobre hábitos saludables ante el frío. En cuanto a la alimentación e hidratación, beber líquidos calientes como infusiones, caldos y sopas, evitando el consumo de bebidas alcohólicas, y comer alimentos ricos en calorías y nutrientes, como guisos, legumbres y frutos secos, que ayudan a mantener el calor corporal.

Respecto a la ropa y complementos, vestir o usar ropa abrigada, no apretada y que traspire, así como vestir preferiblemente varias prendas ligeras superpuestas en lugar de una sola de tejido grueso. También se recomienda el uso de gorros, guantes y bufandas, calzado antideslizante, calcetines gruesos y vestimenta impermeable.

Además, centralizar las actividades en el exterior durante las horas más cálidas del día y en casa, cerrar puertas y ventanas y tener cuidado con fuentes de calor como braseros o chimeneas, ventilando la estancia con frecuencia para evitar la acumulación de CO. En viaje, estar al tanto del estado de las carreteras y asegurarse del adecuado funcionamiento del vehículo, aunque en la medida de lo posible, evitar viajar en condiciones meteorológicas adversas.