Localidades extremeñas más lluviosas este viernes La borrasca ya ha dejado más de 20 litros por metro cuadrado en algunos municipios cacereños y rachas de viento de hasta 46 kilómetros por hora

María Fernández Cáceres Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:07 | Actualizado 16:13h. Comenta Compartir

La borrasca ha dejado este viernes en la región extremeña precipitaciones generalizadas, principalmente en la provincia de Cáceres, que han superado los 20 litros por metro cuadrado en algunos puntos y rachas de viento de hasta 46 kilómetros por hora.

Las localidades cacereñas de Zarza la Mayor, Hoyos y Tornavacas han registrado 20,8, 20,6 y 20 litros, respectivamente. Le siguen Valverde del Fresno (19,6), Torrecilla de los Ángeles (19,4), Hervás (19,2) y Piornal (18,2), según los datos provisionales recogidos por la Agencia Estatal de Meteorología, Aemet, hasta las 15,00 horas.

Respecto al viento, las mayores rachas se han dado en Valencia de Alcántara (46 kilómetros por hora), Olivenza (45 km/h), Jerez de los Caballeros (43 km/h) y Cáceres (41 km/h).

Como ya predijo la Aemet, este nuevo frente frío no se esperaba tan intenso como el del miércoles, que dejó numerosas incidencias en la región, la mayoría relacionadas con caídas de ramas, acumulaciones de agua en la calzada, desplazamiento de mobiliario urbano y pequeñas inundaciones en viviendas, garajes o locales comerciales, pero también un gran aguacero en Cáceres que inundó varios puntos de la ciudad tras descargar 18 litros en media hora, un pequeño tornado en La Zarza y un herido tras caerles un árbol en Hervás. En esa jornada, se registraron 37,2 litros en Hoyos y 36,2 en Almendralejo como localidades más lluviosas, y rachas de hasta 100 kilómetros por hora en Tornavacas.

No obstante, esta tarde se espera que continúen las lluvias y chubascos, acompañados de tormenta en el este de la comunidad y más persistentes en el extremo norte.

Mañana no se esperan fenómenos significativos en la comunidad. abrá intervalos nubosos teniendo a poco nubosos, probabilidad de brumas y nieblas dispersas y viento flojo con algún intervalo de moderado.

Las temperaturas mínimas irán en descenso (se situarán entre los 7 y los 8 grados) y las máximas no experimentarán cambios notables (estarán entre los 16 y los 21 grados).

El domingo, el mayor cambio se notará en las temperaturas mínimas, que seguirán a la baja y se situarán de manera general entre los 4 y los 6 grados.