¿Qué ha pasado este jueves, 30 de octubre, en Extremadura?
Imagen de este miércoles en Mérida. J. M. ROMERO

Las lluvias dejan casi 50 litros en Extremadura sin daños

El episodio de precipitaciones desaparece casi por completo y no volverán de forma general hasta el viernes

Celestino J. Vinagre
María Fernández

Celestino J. Vinagre y María Fernández

Mérida | Cáceres

Miércoles, 29 de octubre 2025

Comenta

Había riesgo de abundantes lluvias en corto espacio de tiempo en Extremadura pero el episodio de precipitaciones empieza a cesar y lo hace sin daños serios. Y con abundantes generosas, más en el cuadrante sur y sureste de la región y en el este de la provincia cacereña. Cerca de 50 litros por metro cuadrado se han recogido esta mañana en los sitios en los que más ha llovido.

Según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Extremadura, en Guadalupe el pluviómetro lleva acumulados 48,4 litros hasta las 17.00 horas. Le sigue en el ranking de lugares más lluviosos Navalmoral de la Mata, con 43,8 litros. Zorita, también en el entorno de Las Villuercas, ha recogido con 42,4 litros La estación de la Aemet de Azuaga, en el sureste regional, acumula 41,8 litros por metro cuadrado. De nuevo en el sureste regional, Peraleda del Zaucejo, aparece un registro notable de agua: 37 litros. En Llerena se contabiliza hasta ahora 34 litros, 33,8 en Monesterio y en Castuera unos apreciables 32,6 litros.

En las cuatro localidades más pobladas de Extremadura, Cáceres acumula 28,8 litros; Mérida, 13,2, Plasencia, 11,8 y Badajoz, 11,4 (en el observatorio de la Universidad; en el del aeropuerto, 12,6 litros).

En cuanto a la madrugada, hasta cuatro municipios extremeños han integrado la lista de las más lluviosas a nivel nacional desde medianoche hasta las ocho de la mañana: Navalmoral (31,2), Guadalupe (30,8), Zorita (24,2) y Cáceres (24).

Respecto al viento, las mayores rachas de la jornada se han dado, de momento, en Retamal de Llerena (72 kilómetros por hora) y Castuera (56 km/h).

La previsión del tiempo es que pueda seguir lloviendo, pero ya de forma más suave y ocasional, hasta la tarde. A partir de la noche desaparecen prácticamente las posibilidades de precipitaciones en Extremadura. Para mañana solo se prevé agua. Las opciones son pequeñas. Volvería la lluvia al viernes, sobre todo al noreste de la provincia cacereña, no muy abundante en todo caso. Y el sábado, 1 de noviembre, Festividad de Todos Los Santos, sí que serían de nuevo generalizadas en Extremadura.

Alertas

Extremadura se mantiene en alerta por lluvias y vientos. A las nueve de la mañana han finalizado algunos avisos, pero también se han activado otros que se extenderán hasta las 21,00 horas de este miércoles.

Hay alerta naranja por lluvias en el sur de Badajoz y Barros-Serena, con precipitaciones que podrían llegar a los 80 litros en 12 horas e incluso se podrían dar en periodos inferiores a 6 horas, según la Aemet, y de 30 litros en una hora. En estas dos zonas también hay alerta amarilla por vientos que podrían llegar a los 70 kilómetros por hora y riesgo de tormentas.

Cáceres, este miércoles. Jorge Rey

Por otra parte, hay aviso amarillo en Vegas del Guadiana, la Siberia extremeña y Villuercas-Montánchez, que podrían registrar acumulados de 40 litros en 12 horas y de 15 litros en una hora. En Vegas del Guadiana también se activa la alerta por tormentas.

La previsión de lluvias generalizadas, intensas y persistentes en la comunidad extremeña comenzó en la tarde noche de ayer martes. Nueve de las diez localidades más lluviosas a nivel nacional fueron extremeñas. El listado estuvo liderado por Olivenza, donde se registraron 40,2 litros por metro cuadrado. Le siguieron El Granado (Huelva) con 39.6 litros, Puerto Rey (30,8), Piornal (26,8), el aeropuerto de Badajoz (25,4), Serradilla (25,4), Hoyos (23,2), Garganta la Olla (23,2), Nuñomoral (21,2) y Aliseda (20).

Recomendaciones

Ante las condiciones meteorológicas adversas que se esperan para las próximas horas, los centros educativos informaron ayer a las familias de la situación a través de la plataforma Rayuela. Mediante un mensaje lanzado a la comunidad educativa, la Consejería de Educación solicitó a los espacios que extremen las precauciones ante dichos avisos. «Extremar las medidas en los accesos y entornos del centro, evitando zonas de posible acumulación de agua», indican en el mensaje.

Por su parte, el 112 Extremadura recuerda sus recomendaciones. A los ayuntamientos les aconseja que mantengan en situación de alerta a las agrupaciones de voluntariado de Protección Civil de sus localidades, así como a la Policía Local y servicios de mantenimiento de sus municipios, para que revisen y presten especial atención a los sumideros, socavones y muros en mal estado.

A la ciudadanía se le recomienda circular por las carreteras con la máxima precaución posible, prestando especial atención a posibles desprendimientos de tierra; no atravesar carreteras inundadas, no estaciones en cauces secos ni en las orillas de los ríos; y mantener limpios sumideros y sistemas de evacuación de agua.

