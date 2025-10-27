Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida

Sierra de Fuentes en Cáceres y Fregenal de la Sierra en Badajoz son los pueblos más longevos de cada provincia en Extremadura. El agua, la ... comida, el hecho de que cuenten con pisos tutelados para mayores llegados incluso de otros municipios y la calma con la que pasa el tiempo son algunas de las razones que sus primeros ediles y vecinos exponen para intentar argumentar por qué son las dos localidades con más esperanza vida, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que hace referencia a 2023.

Sierra de Fuentes se sitúa el primero de toda la región. La media de esta comunidad autónoma está en 83 años y la de este pueblo de 2.056 habitantes a 12 kilómetros de la capital cacereña llega a los 86,4.

Este municipio cuenta con un piso tutelado en el que residen personas tanto de esta localidad como de otras cercanas y de la capital cacereña. Disponen de 20 plazas y actualmente están ocupadas 18. En ella suelen vivir mayores que superan los 80 años, que ayuda para que la media de la esperanza de vida se incremente. A ello se suma que hay varios vecinos que pasan de los 90.

Eso sí, en Sierra de Fuentes no cuentan con unas instalaciones para grandes dependientes. «Si tienen el nivel dos de la dependencia ya se deben trasladar a la residencia El Cuartillo de la capital cacereña o a otra fuera del municipio como en Plasenzuela. Tenemos contabilizados que una veintena de personas de más de 85 años están fuera, así que consideramos que este indicador incluso podría ser más alto si dispusiéramos en el municipio de unas instalaciones para ellos», apunta Sergio Domínguez, alcalde de Sierra de Fuentes, localidad que ya el año pasado ocupó el primer puesto de este ranking.

«La gente busca aquí una segunda residencia para estar tranquila tras la jubilación y también tenemos pisos tutelados» Sergio Domínguez Alcalde de Sierra de Fuentes

Lo explica sin tener la certeza de que esa sea una de la razones de la longevidad del municipio del que es alcalde. «Podría ser. Igual que podrían ser otras. Las causas pueden ser múltiples y, aunque conocía esta estadística, reconozco que también me causa sorpresa, aunque es cierto que en Sierra de Fuentes suelen fallecer con mucha edad», afirma Domínguez.

«Además, Sierra de Fuentes es un municipio cerca de la capital y la gente busca aquí una segunda residencia para estar tranquila tras la jubilación. También hay muchos ejemplos de cacereños que emigraron en los años 70 a Madrid y el País Vasco y cuando cumplen los 65 vuelven a su municipio natal», apuntaba Domínguez.

«Se está muy tranquilo y yo creo que el aire de la sierra hace bien. Aquí hay mucha gente mayor y quizás el secreto es estar rodeados de naturaleza», coinciden los vecinos de esta localidad. Otros también aseguran que allí «se come muy bien» y hay quien alude «que se debe al agua». La mayoría de los vecinos beben del grifo, aunque hace años iban a las múltiples fuentes que había repartidas por el pueblo.

Jóvenes y nuevos residentes

Además, cada año se instalan en este pueblo cacereño nuevos residentes. Cuenta con colegio, guardería municipal y hay jóvenes que pasan por el despacho de alcaldía a preguntar si hay terrenos en venta para hacer viviendas.

En la provincia pacense, Fregenal de la Sierra se sitúa a la cabeza como el pueblo con mayor esperanza de vida, con 84,8 años. Su alcaldesa, Tina Rodríguez, apunta que en este municipio pacense que forma parte de la comarca de Sierra Suroeste y cuenta con unos 4.800 habitantes «se vive de una manera muy tranquila y sosegada, sin el estrés ni la contaminación de las ciudades».

«La vida es sosegada y sin contaminación, con una gastronomía maravillosa y se come muy bien; que todo eso influye» Tina Rodríguez Alcaldesa de Fregenal de la Sierra

A eso suma que «están en un enclave paisajístico único con una gran dehesa y creo que eso es importante para la calidad de vida de las personas».

Además, «en Fregenal tenemos una gastronomía maravillosa, se come muy bien y todo eso influye», indica Rodríguez, que alude a la importancia de cuidar a sus mayores.

En el municipio hay una persona que tiene 103 años. A partir de los cien, desde el Ayuntamiento de Fregenal les hacen una celebración por su día.

«Para nosotros es un privilegio contar con experiencia vital y con todo lo que aportan los mayores a la sociedad. Ellos tienen un lugar muy destacado en nuestro pueblo», insiste Tina.

Actualmente cuentan con pisos tutelados de 20 plazas y están en tramites para abrir una residencia de mayores para lo que necesitan 6,5 millones de euros. «Lo más importante es que nuestros mayores vivan en las mejores condiciones», concluye.