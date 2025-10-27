HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Imagen nocturna de Fregenal de la Sierra. J. C. Delgado
Según el INE

Estas son las localidades extremeñas con más esperanza de vida

La media de esta comunidad autónoma se sitúa en 83 años

Álvaro Rubio

Álvaro Rubio

Cáceres

Lunes, 27 de octubre 2025, 07:32

Sierra de Fuentes en Cáceres y Fregenal de la Sierra en Badajoz son los pueblos más longevos de cada provincia en Extremadura. El agua, la ... comida, el hecho de que cuenten con pisos tutelados para mayores llegados incluso de otros municipios y la calma con la que pasa el tiempo son algunas de las razones que sus primeros ediles y vecinos exponen para intentar argumentar por qué son las dos localidades con más esperanza vida, según el último informe del Instituto Nacional de Estadística, que hace referencia a 2023.

