Lluvias y tormentas este jueves con máximas de hasta 22 grados

La situación meteorológica en Extremadura continúa con cierta inestabilidad, con predominio de cielos cubiertos o nubosos, desde que el pasado domingo regresara la lluvia a ... la región, aunque las temperaturas máximas llegarán a los 22 grados en algunos puntos de la comunidad.

Para este jueves, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) anuncia precipitaciones persistentes en el norte de Cáceres y fuertes rachas de viento. Los cielos se mantendrán nubosos y no se descartan tormentas, tendiendo por la tarde, de oeste a este, a disminuir la nubosidad y a hacerse las lluvias más débiles, dispersas y ocasionales.

En cuanto al viento, del suroeste, puede provocar rachas fuertes, que pueden ser muy fuertes en Gredos y Las Villuercas. También se pueden registrar bancos de niebla en zonas de sierra.

Las dos capitales de provincia, Badajoz y Cáceres, registrarán mínimas de 13 y 12 grados respectivamente, mientras que los valores máximos se situarán por encima de los 20 grados en Badajoz, en concreto, en 22, temperatura que también alcalzará Mérida, seguida de Zafra, con 21 grados.

Mapa interactivo

El Tiempo de HOY Consulta el tiempo de cada municipio Extremeño Elija un municipio Badajoz Cáceres Mérida Plasencia Navalmoral de la Mata Coria Villanueva de la Serena Don Benito Trujillo Almendralejo ¿No lo encuentras?

Por su parte, en la provincia cacereña las localidades de Navalmoral de la Mata y Plasencia marcarán la máxima con 20 grados, seguidas de Cáceres y Trujillo, con 19 grados cada una.

Para el viernes no se esperan fenómenos significativos. Las temperaturas mínimas no sufrirán cambios y las máximas experimentarán un ligero ascenso. No se descartan lluvias débiles en el norte y bancos de niebla matinales.

En cuanto a la jornada de este miércoles, las temperaturas máximas las han registrado Don Benito, Mérida, Badajoz y Castuera, con valores entre los 20,1 y los 18,9. Las mínimas se han registrado, por su parte, en Piornal y Tornavacas, con 6,6 y 7,7 grados a las 16.00 de esta tarde.

También Piornal ha sido la localidad más lluviosa, con 18 litros por metro cuadrado acumulados, seguida de Madrigal de la Vera (14.4), Tornavacas (11,8), Garganta la Olla (11,6) y Torrecilla de los Ángeles (9,8).