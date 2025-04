Las lluvias aún no se notan en los embalses extremeños

Celestino J. Vinagre Miércoles, 7 de diciembre 2022 | Actualizado 08/12/2022 07:52h. Comenta Compartir

Habrá que esperar al martes que viene para verificar que los embalses notan la mucha lluvia que se espera esta semana en Extremadura. Las presas, ... que actualizan cada martes su situación hidrológica, no verán incrementado sensiblemente su volumen de agua hasta dentro de siete días. Avanzan los expertos que no será hasta entonces cuando se produzcan escorrentías y los pantanos mejoren su aspecto tras las apreciables precipitaciones del lunes pasado y las que se esperan de manera casi ininterrumpida durante una semana. De hecho, la última información disponible apunta que en los últimos siete días no solo las presas extremeñas no han ganado agua sino que han perdido, en su globalidad 22 hectómetros cúbicos (hm3). La afirmación tiene matices y una explicación a bote pronto: el embalse de Alcántara está produciendo electricidad y, por tanto, soltando agua. No es el único.

Sobre el río Tajo, concebido para la producción hidroeléctrica fundamentalmente y también para el abastecimiento humano, la presa alcantarina es la segunda de mayor capacidad de Extremadura y, por tanto, la segunda de . Con hasta 3.160 hm3 posibles, se aproxima al 46%. Se encuentra con 1.451,1 embalsados. En el mes de noviembre ha ido ganando caudal paulatinamente pero en los últimos siete días ha perdido 28 hm3, un hecho que quizás llama la atención cuando las borrascas han empezado a pasar por Extremadura. La explicación es sencilla. Ha empezado a turbinar, a producir energía. Noticia Relacionada La Aemet adelanta el aviso por lluvias intensas en el sur de Badajoz Fuentes de Iberdrola, la concesionaria del embalse de Alcántara, aseveran a HOY que «está operando con normalidad» para la producción de energía «que demanda el sistema», que no hay problema de agua embalsada para destinarla al abastecimiento de la población, por lo que puede turbinar y que las previsiones a corto plazo «indican abundantes precipitaciones», algo que garantiza que seguirá entrando agua en Alcántara en los próximos días. Al mismo tiempo, Iberdrola dice que se ha soltado agua también para cumplir con el convenio de Albufeira con Portugal, que obliga al río Tajo entrar desde España con determinado caudal. Si esos 28 hm3 menos de Alcántara, el saldo hubiera sido positivo en el conjunto de embalses de la región desde el martes pasado, aunque tampoco para tirar cohetes. La presa de Valdecañas ha ganado 18 hm3; la de Gabriel y Galán, 13; 2 hm3 tienen más la de Borbollón y Rivera de Gata y uno han ganado los embalses de Baños de Montemayor y Cijara. Ampliar Presa del Jerte, cerca de Plasencia, que roza el 70% de su capacidad. ANDY SOLÉ Embalses por encima del 70% Pero en este tiempo también ha perdido agua la presa de Torrejón (16 hm3), que se encuentra al 73% de su capacidad y que también se pensó para producción hidroeléctrica, y la del Jerte (-6), igualmente en buen estado porque se halla casi al 70% de su capacidad. Mientras, la presa de Valdeobispo, sobre el río Alagón, tiene 48 hm3 sobre 53 posibles (al 90,5%). Mención especial también hay que hacer con el embalse de Cedillo, en la frontera portuguesa. Ha perdido 8 hm3....pero se encuentra casi lleno, al 92% de su capacidad, con 240 hm3 almacenados sobre los 260 posibles. Es también una infraestructura concebida sobre los ríos Tajo y Sever para generar energía a través de su agua. Esto es, pierden agua embalses en buena situación y que con las previsiones de lluvia se van a recuperar en los próximos días. Es un matiz importante a la hora de explicar el descenso. El regadío, pendiente El pantano de La Serena, el mayor de España, ha perdido 1 hm3 y se encuentra al 12,95% de su capacidad, con 417 hm3 embalsados sobre un máximo de 3.219. Y el de Tentudía, al sur extremeño, en situación crítica desde hace meses, tampoco ha mejorado su aspecto en esta última semana. Sigue con menos de 1 hm3 disponible, 0,66 para ser exactos. El de La Serena forma parte del conjunto de presas de la provincia pacense claves para el regadío regional. Y la situación ahora de ellas sigue siendo complicada de cara a asegurar una campaña de riego normal para el próximo año. Orellana está al 47% (tiene 386 hm3 sobre 808 como máximo); García de Sola, al 39% (221 sobre 554), Cijara, al 16% (244 hm3 sobre un máximo de 1.505); y Zújar, al 29% (90 sobre 302).

