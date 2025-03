Lluvia de millones en Zafra

A veces, la suerte es placentera y trae buenas recompensas. Desgraciadamente, Extremadura no ha sido muy beneficiada en la suerte cuando se habla de lotería. ... En nuestra región, el Gordo de la Lotería de Navidad ha caído 12 veces: 4 ocasiones en Cáceres y 8 en Badajoz. La última vez que el Gordo de Navidad ha caído fue en 2018 en Cáceres, Casar de Cáceres y Trujillo. Y en el sorteo de 'El Niño', pocas veces ha caído el Gordo en Extremadura: tres veces.

Sin embargo, en agosto de 1984, una buena lluvia de dinero hizo millonaria a la localidad de Zafra en un instante. El diario HOY estuvo ahí para contar este importante momento en el que la capital de la comarca del Río Bodión acapara los titulares de todos los medios de comunicación al ganar más de 220 millones de pesetas (aproximadamente 1.330.000 €) en un sorteo de Lotería Nacional.

De la nada a la felicidad absoluta. De la pobreza a la riqueza. Todo el pueblo salió a la calle a festejar este hecho histórico. Y todo gracias a un número: el 63064. muy repartido entre los zafrenses. La Administración número 2, que regentaba Mercedes Algarra, ha sido la encargada de repartir esta lluvia de millones con el décimo.

Así se repartió y se celebró

Este premio se repartió un sábado, en un día en el que la Administración de Algarra no estaba abierta al público. Cuando se confirmaron a este diario los premios, se les entregó los décimos pero no se facilitó los nombres de los agraciados. Curiosamente, la gran mayoría de los premiados son emigrantes que vienen a pasar las vacaciones a Zafra. Es destacable la historia de Antonio Morón Amador, un emigrante que vive en Barcelona y que ganó en el sorteo dos millones de pesetas.

No tenía muy claro qué haría con el dinero ganado, pero sí sabía que ese dinero no le sería suficiente para volver a la tierra. Otra historia curiosa, y esta no es de un emigrante, es la de Joaquín Piñero Muñoz, un farmacéutico que se llevó cuatro millones que serían destinados para la construcción de un chalet.

También llama la atención que otro de los agraciados ha sido el navarro José María Astuzy Goñi, que se encontraba en Zafra en ese momento debido a que su mujer era de allí. Más que afortunado por haber ganado la lotería, confesó que la verdadera fortuna es casarse con una segedana y estar plenamente enamorado de Extremadura y de sus gentes. Tan enamorado está que tenía pensado quedarse a vivir en Zafra tras su jubilación.

No confesó qué haría con los dos millones ganados en el sorteo, pero teniendo en cuenta que su intención era irse a vivir a la localidad zafrense tras su jubilación, este diario dedujo que el premio sería la base para comprar un piso que le permita cumplir ese sueño. La lista de ganadores de este sorteo es ampliamente larga, aproximadamente más de cien agraciados, por lo que no se pudo atender todos los testimonios y había que destacar los más importantes.

Hubo una celebración 'contenida' en Zafra: estaba todo cerrado y no había nada abierto, pero había ganas de celebrar algo que muy pocas veces pasa en la vida. La diosa fortuna llamó a las puertas de los zafrenses para repartir millones de pesetas que, seguramente, habrán sido la panacea o la cura de muchos problemas económicos de los habitantes de Zafra. Una gran llamada a la suerte que es muy difícil que se vuelva a repetir.

Una de las pocas ocasiones en las que la suerte ha sonreído a los extremeños en forma de premio millonario.