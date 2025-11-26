HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
María José Medina Lozano, en la puerta de su casa, llena de humedades.

María José Medina Lozano, en la puerta de su casa, llena de humedades. HOY
Ayudas a la eficiencia energética

«Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»

Las familias extremeñas afectadas por la tramitación de las ayudas a la eficiencia energética de las viviendas urgen a la Administración regional a entregar las subvenciones

Ángela Murillo
Ana B. Hernández

Ángela Murillo y Ana B. Hernández

Badajoz | Plasencia

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:13

Comenta

Madera podrida con filtraciones, tejados de uralita o de chapa simple. Materiales antiguos en viviendas extremeñas que hurtan unas mínimas condiciones de habitabilidad e infectan ... las casas de moho. Así viven algunas de las 4.500 familias afectadas por la tramitación de las ayudas a la eficiencia energética. Presentaron sus solicitudes hace dos años y aún siguen sin respuesta por parte de la Junta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Se cae la guirnalda de Navidad de la Plaza de España tres días antes del encendido
  2. 2 En un pueblo de Extremadura se esconde la farmacia más bonita de España con una Navidad de ensueño
  3. 3 Enfrentamiento entre asistentes y reproches de concejales en el pleno de Don Benito
  4. 4

    Extremadura aprueba la norma que permitirá a los jefes del SES trabajar en la privada
  5. 5 Carrapiso y Talavera deberán pagar 161.000 euros a la Federación Extremeña de Atletismo
  6. 6 Detienen a una familia que manipuló su empadronamiento en Almendralejo para recibir ayudas sociales
  7. 7

    María de la Luz Parro, profesora: «Hay una ola de negacionismo en las aulas»
  8. 8 Despedida al subteniente Suero, el guardia civil que se especializó contra la violencia machista
  9. 9

    Los pensionistas han cobrado ya más de 2.600 euros este mes gracias a la extra
  10. 10 Una fuga de agua daña obras expuestas en el Museo Luis de Morales de Badajoz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy «Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»