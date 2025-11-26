«Cuando llueve no dormimos por miedo a que se nos caiga encima la bóveda»

Madera podrida con filtraciones, tejados de uralita o de chapa simple. Materiales antiguos en viviendas extremeñas que hurtan unas mínimas condiciones de habitabilidad e infectan ... las casas de moho. Así viven algunas de las 4.500 familias afectadas por la tramitación de las ayudas a la eficiencia energética. Presentaron sus solicitudes hace dos años y aún siguen sin respuesta por parte de la Junta.

En muchos casos se trata de personas vulnerables y mayores que han tenido que desembolsar entre cuatro y seis mil euros para presentar el proyecto técnico necesario para poder optar a una subvención que no llega. Los proyectos de obra abarcan mejoras en la envolvente térmica y en las propias instalaciones energéticas, de ahí el elevado coste. Unas actuaciones necesarias para cumplir con la exigencia de reducir un 60 por ciento el consumo de energía.

Goteras, humedades que cubren de moho los techos y una cubierta que amenaza con caerse sobre los moradores. Es la situación que sufre María José Medina Lozano, una enferma de cáncer que vive en Higuera de Vargas. «Cuando llega alguna borrasca y llueve mucho estamos en vilo. No dormimos por el miedo a que se nos caiga encima la bóveda. En invierno pasamos mucho frío y en verano mucho calor», se queja esta extremeña que vive «respirando moho» y que pidió la ayuda hace dos años.

Ampliar Vivienda de Bruno Delgado, apuntalada por el mal estado de la cubierta y las paredes. HOY

«Mi casa está apuntalada y no tengo medios para poder hacer frente a esta obra» Bruno Delgado Afectado en la comarca de Olivenza

También en la comarca de Olivenza residen José, Julio y José Antonio, otros tres afectados por esta tramitación de la Consejería de Infraestructuras, Transporte y Vivienda. Al igual que ellos, sigue a la espera Bruno Delgado, que muestra a este diario su vieja techumbre de madera apuntalada, una cubierta plagada de filtraciones, sostenida por unas paredes llenas de grietas. En esta casa urge, además, cambiar las viejas puertas y ventanas de hierro, que apenas frenan el paso del frío y, al no encajar, han empapado los muros. «Mi casa está apuntalada y no tengo medios para poder hacer frente a esta obra», lamenta.

A Orestes Reyes también se le moja entero el tejado en Don Benito. «Estoy pidiendo por favor que llegue la ayuda cuanto antes porque me está lloviendo dentro». La historia se repite en Esparragosa de la Serena. Emilio tampoco tiene noticias de la subvención. Cada vez que llueve llena de cubos las estancias de su casa. La cubierta está medio derruida y las filtraciones se han adueñado de la entrada y el salón de la vivienda, con las bóvedas teñidas de gris a negro.

Ampliar Raquel Becerro muestra las humedades de su vivienda en Plaencia. Juan Carlos Ramos

«Tengo una discapacidad del 65%, necesito esta ayuda por humanidad» Raquel Becerro Afectada en Plasencia

Raquel Becerro vive sola en una casa de dos plantas en Plasencia. Es una de las solicitantes de las ayudas energéticas que sigue esperando la resolución del expediente por parte de la Junta desde hace dos años. «Y de nuevo me enfrento a un invierno en unas condiciones habitacionales que no son dignas», resume.

«Tengo humedades en muchas habitaciones, el agua caliente no llega a la planta de arriba, no puedo encender los aparatos de aire caliente y frío porque no puedo asumir su gasto». Raquel Becerro solicitó la ayuda para mejorar su vivienda «como única manera de afrontar el gasto y conseguir poder hacer vida en la casa en unas condiciones aceptables». Dice que el frío la entumece y paralizada, «salir del brasero para poner una lavadora es un enorme esfuerzo», y que sus dolencias por eso van a peor.

«Sin la ayuda no puedo asumir la mejora de la vivienda y por eso pido que se resuelvan los expedientes parados, en mi caso es una cuestión de humanidad, los dolores van a más por el frío y la humedad, mi situación es desastrosa».

Ampliar Pepe Casado Vadillo, vecino de Valverde la Vera. HOY

«Lo que está ocurriendo con estas ayudas es un timo directamente» Pepe Casado Vadillo Ha arreglado la fachada de su casa en Valverde de la Vera

Este vecino de Valverde de la Vera es uno de los fundadores de la plataforma de afectados creada en la región para pedir a la Junta que resuelva las solicitudes de ayudas energéticas que siguen pendientes por parte de más de 4.500 familias extremeñas repartidas por todos los puntos del territorio.

«En mi caso he hecho las obras, porque entendimos cuando se amplió la convocatoria que había dinero para todas las solicitudes, y nos hemos encontrado con que no es así, con que la Junta amplió el plazo sin tener los fondos para ello».

Ha asumido unas mejoras por valor de 33.000 euros, «incluyendo muchas innecesarias, pero precisas para optar a la subvención y ahora no la tengo». Critica que su expediente no haya sido resuelto, como otros en su situación, «porque la Junta no ha respetado el orden de solicitud. Mi número era el 2.660 y sigue parado, mientras otros con números posteriores, superiores al 5.000, ya tienen la ayuda. Lo que ha ocurrido con estas subvenciones es un timo», concluye.