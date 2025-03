«Llevo preparándome para el MIR un año y medio durante diez horas al día»

La vida social de Nicolás Fernández Fernández, un joven de 24 años de Castuera, se ha reducido en el último año y medio a ver ... a su novia los viernes y sábados y poco más. Es uno de los aspirantes extremeños a convertirse en médico interno residente y para eso espera obtener suficiente nota en el examen MIR que se celebra este sábado.

«Llevo preparándome un año y medio durante diez o nueve horas diarias. Al principio eran ocho, pero cuando se ha ido acercando el examen las he ido aumentando. Prácticamente no he descansado casi ningún día de la semana», cuenta este graduado en Medicina por la Universidad de Extremadura.

Se ha preparado a través de la academia CTO, una de las especializadas en el examen MIR que hay en el país. La mayoría de quienes se presentan a esta prueba opta por esa modalidad y en su caso lo ha hecho de manera 'online'.

Dice que cree que va bien preparado. Puede llegar a memorizar en un día 180 caras de folio. «Espero que me salga como me ha salido siempre cualquier examen, que es bien», comenta Nicolás. En bachillerato tenía de media un 10, en la selectividad obtuvo un 13,8 sobre 14 y en la carrera un 8,5.

Le gustaría hacer la especialidad de Urología en el Hospital Universitario de Badajoz. «Me gustaría trabajar en Extremadura porque aquí es donde está mi familia, mi vida y es donde me he criado. No me apetece moverme a ningún otro sitio, no es algo que me llame la atención», cuenta Nicolás.

Dice que es consciente de la situación por la que pasa la sanidad extremeña. En ella, por ejemplo, se paga la hora de guardia a los MIR menos que en otras comunidades autónomas. «Esos factores son importantes, pero los personales me pesan bastante más para decidir el lugar en el que formarme. Además, creo que la Medicina en Extremadura está poco valorada. Tenemos muy buenos profesionales y buenos hospitales», indica. Si no consigue plaza en la especialidad de Urología, tiene dos opciones más: Nefrología y Digestivo.

Nunca se ha planteado decantarse por Medicina Familiar y Comunitaria porque lo que más le llama la atención son las cirugías y una clínica más especializada, aunque reconoce que «todo se verá cuando salgan finalmente las notas».

Comenta que en los últimos años la especialidad de Medicina de Familia no ha salido bien parada y cada vez está perdiendo más seguidores. «Se ha desprestigiado por la sociedad y también por los médicos, pero hay que tener en cuenta que es básica porque es la puerta de entrada del paciente y deberíamos cuidarla más».