«Llevo ocho años usando una máquina para poder dormir»

José María Hernández es de la localidad cacereña de Cañaveral y tiene 52 años, pero lleva desde poco más de los 40 con problemas para ... dormir. Padece apnea obstructiva del sueño, es decir, sufre paradas respiratorias durante la noche debido a un colapso de la vía aérea. Además de no lograr un buen descanso, puede originar consecuencias graves como aumentar el riesgo de enfermedades coronarias.

En su caso, según los médicos que le han tratado, llega a quedarse sin respirar durante un minuto cada hora mientras duerme por las noches.

«Me sentía cansado y el médico de cabecera me derivó a la Unidad Multidisciplinar de Trastornos del Sueño del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres. Allí pasé una noche ingresado y me hicieron unas pruebas. Fue cuando me detectaron apnea», recuerda José María.

«También entrevistaron a mi familia para determinar los síntomas que tenía por la noche. Se asustaban porque parecía que me ahogaba cuando dormía», explica.

«Desde entonces, por lo menos desde hace ocho años, uso una máquina para poder dormir», cuenta mientras la auxiliar de enfermería de la Unidad del Sueño de Cáceres le regula el aparato que se denomina CPAP, un compresor de aire que produce una presión positiva y constante, lo que permite mantener abierta la vía aérea.

Para que funcione correctamente, el paciente con apnea del sueño debe encenderlo y permanecer con una mascarilla puesta todo la noche que va unida a dicho aparato.

«Ahora me están reprogramando la máquina porque he cogido un poco de peso y eso perjudica mucho a quienes tenemos apnea del sueño. Con la pandemia me he relajado un poco, pero ya estoy retomando los buenos hábitos, que también es importante», reconoce José Luis, que ademas utiliza un humidificador.

Dice que en este tiempo ha mejorado mucho. «La vida me ha cambiado por completo. La somnolencia que me entraba a lo largo de la mañana o la tarde ya no la tengo. Antes estaba constantemente cansado y eso ahora ya no me pasa».

Prevalencia de la apnea

La apnea es el segundo trastorno del sueño más frecuente, después del insomnio. Quienes la padecen tienen pequeñas paradas respiratorias durante la noche que dificultan el descanso y puede acabar en problemas más graves.

La padece el 25 por ciento de los extremeños y al menos el 4% de ellos necesita un tratamiento, que en esta región supone entre 45.000 y 50.000 personas.