«Llevo 21 meses esperando que me extirpen un riñón»

«Vivo con la incertidumbre de que en cualquier momento me pase lo mismo y me vaya para el otro barrio». Con esta contundencia explica su caso María Ángeles Paniagua Barroso, una extremeña residente en Losar de la Vera, de 49 años, que lleva 21 ... meses en lista de espera para que la extirpen uno de sus riñones.

Entretanto convive con los dolores que su órgano enfermo la produce, temiendo que pueda afectar al otro riñón, aún sano, o que se repita la nefritis (inflamación de los tejidos del riñón que dificulta la filtración de los desechos de la sangre) que sufrió a principios de 2020, y por la que tuvo que ser ingresada en urgencias. «Estuve a punto de morir», recuerda.

Desde entonces, una vez superado aquel episodio de urgencia que tuvo lugar apenas un mes antes de que iniciáramos el confinamiento por la pandemia y de que los casos de covid llenaran los hospitales, María Ángeles sigue esperando que el Servicio Extremeño de Salud (SES) la cite para extirparle el riñón.

«Estoy como dejada de la mano de Dios», asegura gráficamente. Y lo argumenta aportando la única documentación de la que dispone: el informe clínico fruto de las pruebas que la realizaron cuando ingresó grave en el servicio de urgencias del Hospital Campo Arañuelo, el 5 de febrero de 2020.

Dice textualmente que su riñón está «muy aumentado de tamaño, mide más de 131x130x90 mm, formado por estructuras quísticas, índice córtico medular casi nulo, lleno de material denso (pus, detritus). Signos de hidrofrenosis grado 4 izqda».

Desde aquella fecha, no se le han practicado más pruebas. «Ni análisis, ni TAC, ni nada. En estos casi dos años no se me ha controlado nada. Ante el temor de ir a peor, he recurrido a la sanidad privada para hacerme otro TAC, pagándolo de mi bolsillo», lamenta, María Ángeles.

Y ello a pesar de que desde el Servicio de Urología del citado hospital la informaron de que era urgente llevar a cabo una nefrectomía, el procedimiento quirúrgico por el cual se extirpa un riñón.

«Al hacerme un TAC, vieron que tenía el riñón muy grande, lleno de quistes y de pus. Me derivaron al Hospital Universitario de Cáceres porque en el de Nalvamoral no hay UVI. El 3 de marzo de 2020 me informaron que estaba en lista de espera para operar, y así sigo».

En este tiempo han sido dos las reclamaciones que ha puesto ante el SES, la última el pasado 5 de octubre. La contestaron que la demora venía producida por el parón en las asistencias sufridas a consecuencia de la pandemia. «Entiendo que operar un cáncer es urgente, que lo tendrán que hacer antes, pero lo mío también es urgente», asegura la paciente.

Consultado por este diario, el SES se ha limitado a señalar sobre el caso de María Ángeles que no responde a reclamaciones particulares en los medios de comunicación por respeto a la confidencialidad de sus pacientes.

Ella ha decidido hacer público su caso después de casi dos años de espera sin obtener una respuesta por parte de las autoridades sanitarias extremeñas y con la confianza de que sirva para agilizar el proceso. «Si recurro a esto es porque ya no sé qué hacer, estoy desesperada, convivo con dolores, con la inflamación, con la incertidumbre de no saber qué me pasará mañana», afirma esta vecina de Losar.