«En Llerena me conocen como la madre de Sorogoyen»

Los primeros balbuceos como cineasta de Rodrigo Sorogoyen (Madrid, 1981), el director de la exitosa 'As bestas', que consiguió nueve premios Goya el pasado ... sábado, los dio siendo un niño en su habitación. «Con siete u ocho años le regalé por Reyes una cámara, sacaba fotos a sus muñecos, a sus clicks y a sus 'GI joes' en distintas posturas, luego yo se las revelaba y las colocaba en una tira, creaba secuencias y montaba su historia, es algo que todavía conservo».

Lo cuenta su madre, María Jesús del Amo (Madrid, 70 años), vecina desde 2016 de Llerena, a donde llegó buscando «una casa con patio» tras su jubilación como fotógrafa y documentalista del Museo Nacional de Artes Decorativas de la capital. «Buscábamos algo en la costa, pero por Internet vimos una casa cerca de Llerena, no en el pueblo». No fue ese el lugar con el que se quedó, sino otro inmueble en la localidad, en donde María Jesús reconoce estar «estupendamente, lo disfruto mucho». Integrada en la vida de este pueblo –«ciudad pequeña», precisa– de cerca de 7.000 habitantes cuenta que hay gente que la conoce como «la madre de Sorogoyen» y que en la localidad se vive con emoción este vínculo. «Ellos están gozosos, lo viven, cada vez que tiene un premio, ha salido por televisión o se ha hablado de él siempre hay alguien por la calle que me lo dice».

Esa elección vital casi casual ha hecho que el director madrileño también haya podido respirar los aires de la Campiña Sur. «Viene poco porque está ocupado, suelo ir yo más a Madrid, pero sí que ha estado, claro, aunque la última vez hace tiempo, en mayo del año pasado». Hay un vídeo de 2018 en Youtube de 'Llerena TV' en el que el director de cine dice apoyar la Fiesta de la Matanza de la localidad. «Desde que conozco Llerena solo he recibido cosas bonitas de ella y de su gente», explica.

María Jesús estuvo el sábado en el Palacio de Congresos de Sevilla para asistir a la gala de entrega de estos premios. «Prefiero verlo por televisión, pero he ido como siempre que ha estado nominado por darle un abrazo». Dice que todavía tiene que asimilar la andanada de premios (entre ellos los de mayor caché: mejor dirección y mejor película), pero que para ella lo más importante, más que el brillo del éxito y puestas en escenas como las de los Goya es «verle contento, que cumpla sus sueños y que esté sano, eso es lo que quiere una madre». Pero es muy consciente de que «es un privilegio trabajar en lo que a uno le gusta, aunque se mata a trabajar y a mí me agobia un poco porque es muy duro».

A pesar de que las películas de infancia de Sorogoyen hablaban de una vocación irreprimible, Del Amo no hacía mucho caso a su hijo cuando decía que iba a dedicarse al cine. «Yo lo veía muy difícil», explica y precisa que «de pequeñín quería ser escritor y luego decía que quería ser guionista para contar las historias que se cuentan en la pantalla».

Generosidad

Ha llamado la atención la generosidad del autor de películas como 'El reino' (2018) (siete goyas), el corto 'Madre' (nominado a los Oscar en 2019) o series como 'Antidisturbios' (2019) al calificar como «injusto» el hecho de que 'Alcarrás', la película de Carla Simón, no se llevara ningún premio Goya pese a haber obtenido el Oso de oro en Berlín en 2022. «Él se toma muy en serio el cine y piensa que cuantos más directores y más visibilidad tengan las películas mejor, estaba convencido de que a Carla Simón le iban a dar el premio a la mejor dirección, piensa que estos premios tienen que estar repartidos».