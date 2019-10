Llenar y vaciar

En nuestra mente de homínidos confusos solemos afirmar que el tiempo siempre va hacia delante. Que avanzamos constantemente y que nuestra rueda vital de ratones asustados solo tiene un sentido. Sin embargo, el tiempo es listo y sabe cómo darnos una bofetada que nos pare en seco, cómo comprimir la vida en un instante o cómo despeñarnos al futuro mientras nos enseña lo que ya pasó.

Deshacer la casa familiar es uno de esos momentos que desafían la física mientras sacuden el ritmo del corazón y estancan en las manos la huella intangible que creíamos haber borrado.

Llegué a aquella casa con cinco años. Un bloque alto de un barrio a medio hacer. Mis muñecas olían a pueblo y a casa con 'doblao'. Salí de ella con la rebeldía de quien inicia una historia propia, convencida de que lo hará mejor. Segura de que deja allí todo lo que no le gustaba. Hasta que descubres que lo que no te gustaba era ser adulto -responsable, lógico, sereno- y que en tu nueva morada también habita el malhumor y la rutina. Empiezas a comprender y a llenar su espacio con tus nuevos recuerdos. A conocer una familia cada más grande, pero menos tuya. A cuidar de quien te cuidó y a desear que esa casa no se cierre nunca porque con ella cerrarás tu infancia y se desvanecerán tus tardes de joven enamorada y los sueños en vela al son de un radio casete.

Y un día regresas al hogar vacío para profanar sus paredes y tu historia. Para repartir jirones de una vida desvencijada con extraños de tu misma sangre. Para desclavar el tapiz de ciervos frente al que pasabas las tardes de deberes, levantando la vista intentando perseguirles. Para extrañar el sonido del carrillón al que solo tu padre sabía darle cuerda. Los cajones cerrados son un pozo insondable de tristeza, una caja de Pandora dispuesta a arañarte el alma con zarpazos de fiera mansa.

Agazapada en una caja de latón aguarda la evidencia oxidada de que el tiempo existió antes de que tú llegaras: un ramo de azahar nupcial, traído de la capital por ese hermano que la guerra se llevó; un misal amarillento y dos jóvenes en blanco y negro que, aunque nunca te paraste a pensarlo, también estuvieron enamorados.

El costurero con el acerico de mi abuela. La caja de botones, puntos en un mapa vital -una fiesta, la trenca del cole-. La caligrafía preciosa de mi padre registrando las letras del piso que ahora vamos a vender. Tu primer diploma guardado en lo más hondo del honor de madre.

La cama de tus padres, que en medio de la noche era el mejor refugio del mundo. El único real y perdurable. Las sábanas remendadas de un tiempo austero que marcó el afecto parco de tu madre y su generosidad infinita. La ternura recia de tu padre. Su olor a Varón Dandy que husmeas por los rincones como un animal desubicado.

Vacías la casa. Cierras la puerta y te quedas realmente huérfano. Ahora sí se han ido del todo. Aunque te lleves su vida en bolsas a otra casa, tuya, que las recibirá como extrañas. Aunque conserves el espejo de azogue desgastado que ya no reflejará la joven que fuiste sino el futuro cíclico del llenar y vaciar, turnando esperanza y nostalgia, que componen el único trabajo real que marca nuestra existencia.