Cuando llegue septiembre, todo será igual que antes

La vieja canción de Bobby Darin de aquellos tiempos -casi ayer- en los que todo estaba por llegar, viene a mí cada agosto con el regusto amargo de la profecía irremediable. Cuando llegue septiembre, un año más, todo será igual que antes. Y en este agosto de 2019 repleto de ganapanes disfrazados de hombres de estado jugando a remediarse -mientras esta España a medio hilvanar se tumba panza arriba- la incógnita de un nuevo septiembre «gruñe a lo lejos como un oso panza arriba» ahora que al fin «están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo» y las bodas de sangre de Pedro y Pablo quedaron en simples arrumacos de alcahueta, convertidas en el amor de don Perlimplín y Belisa en su jardín. ¡Ay Federico García! ¡Qué sería de mí sin tu concurso en este ferragosto de rastrojera achicharrada!

Dicen los que saben que el no-presidente-del-no-es- no, anda en su vesania pasando la gorra a sindicalistas, feministas, ecologistas, arribistas, malabaristas, memorialistas y cuanto ista encuentra en su camino y sea subvencionable, a fin de implorarles su intercesión con quien fuere menester para que, al fin, septiembre venga con el pan bajo el brazo de su investidura mientras su gurú de ida y vuelta repite a la Celáa el guion del cuenta-cuentos que ha de repetir hasta convertir el disparate en «relato» que el echacuervos del CIS pueda aderezar de manera comestible, y «sostenible» por supuesto.

Y en esta desolación, cartas me fueron venidas desde la vieja Malaka de los fenicios, hoy Málaga de no sé quién, dando cuenta de que al fin se consumó el atropello y con nocturnidad, premeditación y alevosía (así me lo escribe ese gran malagueño del derecho y la cultura que es Mariano Vergara) han arrasado las ruinas aparecidas cerca del mamotreto de El Corte Inglés: nada menos que un asentamiento árabe, magníficamente conservado, memoria de un enorme arrabal datado en los siglos XI o XII. Las obras del metro se lo llevaron por delante haciendo oídos sordos a cuantos propusieron soluciones posibles que integraran el interés histórico con la necesidad urbana. Un disparate más. Un crimen más. Una infamia más en el suma y sigue de esta España a la que quieren desenraizar. La historia viene de largo, las interminables obras del metro malagueño no eran al parecer precisamente el ojo derecho de la jequesa de Sevilla y anduvieron a ritmo de AVE extremeño más años de los que sería razonable. Pero hete aquí que llegó a Sevilla un nuevo sultán -llamadme Juanma- y se propuso remediar el asunto como firme promesa electoral. Tan firme que no iba a consentir la criatura que un poblado en el que, como en un viejo códice se pudiera leer de una mirada la historia de la ciudad, pudiera entorpecer tal compromiso y su previsible traducción en votos contantes y sonantes. Y arremetió contra el infiel, destrozando la memoria de una ciudad que ya no podrá, en mucho tiempo, pavonearse como «capital cultural» por muchos museos que atesore. Triste borrón para un alcalde excepcional, Francisco de la Torre, que ha convertido la ciudad en una de las mejores de Europa y de las más deseadas, incluso por mí, hombre de tierra adentro soñando mares.

Pero así es esta España en donde la memoria se hizo hemipléjica y en donde ayer mismo se llegó a la indignidad de que un partido que fue víctima se deje besuquear por sus verdugos, escupiendo en la memoria de sus mártires por un puñetero plato de lentejas. Cuando llegue septiembre todo será igual que antes. Desgraciadamente. Y en Málaga, nuestra Málaga, las piedras de la historia llorarán su abandono. Pero Juanma irá en metro. O tampoco.