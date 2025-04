«Llegué a pesar 175 kilos, pero cambié porque mi hijo no merece un padre que se muera pronto»

José Luis Mora Castaño es médico de familia, ocupa el cargo de subdirector de Atención Primaria del Servicio Extremeño de Salud (SES) y es también ... una de las personas que en esta comunidad autónoma ha dejado de formar parte de la estadística de la obesidad. Su historia está marcada por la superación y, sobre todo, por el deseo de seguir viviendo para ver crecer a su hijo Diego.

«Toda mi vida he sido una persona obesa y el típico que ha realizado mil dietas y mil intentos para bajar peso. Era como un acordeón. Bajaba cinco kilos y subía diez. Así hasta que ya se fue la cosa de las manos», recuerda este hombre de 48 años. «Tenía obesidad mórbida. Aunque mido casi dos metros, llegué a pesar 175 kilos, pero cambié el chip porque mi hijo no se merece un padre que muera tan pronto. Ahora tiene siete años y cuando tenía tres salía corriendo y no podía alcanzarlo o no me podía tirar en el suelo a jugar con él y levantarme luego. Me fatigaba mucho», dice José Luis cuando recuerda lo que era vivir con exceso de peso.

«No podía atarme los zapatos ni dormir bien por la noche; los ronquidos eran atronadores y la fatiga tremenda cuando simplemente subía unas escaleras. No me sentaba en la silla de plástico en la playa por miedo a que se pudiera romper», relata este médico.

Tras una reducción gástrica cambió de hábitos, con ejercicio, alimentación saludable y evitación de estrés

Barajó varias opciones para perder peso. Estudió la posibilidad del baipás gástrico, pero finalmente se decantó por una reducción conocida como método Apollo, una técnica endoscópica que consiste en aplicar una serie de puntos de sutura en el interior del estómago para reducir su tamaño y modificar su morfología a modo de un tubo o manga gástrica.

«Quería algo que me ayudara a perder peso inicial para después coger el toro por los cuernos y empezar un cambio de hábitos de vida», cuenta José Luis, que incide en que no hay ningún método infalible contra la obesidad.

«Uno está gordo porque come mal y por muchos más factores; la obesidad es una enfermedad multifactorial»

«Todo son herramientas a nuestro servicio, pero si no las usas para cambiar tu vida no valen para nada», asegura este doctor que también tiene un blog ('Mi método Apollo') en el que comparte recetas sanas y mensajes de motivación.

«Como y vivo sano porque toqué fondo y aposté por la vida», dice en su página web www.mimetodoapollo.com. «Intento que sea un bastón de apoyo para el que lo necesita; a veces soy un poco duro, pero no lo hago para un público que ha cogido tres kilos en verano, hablo para personas que realmente están enfermas», comenta.

Hábitos saludables

Él perdió 70 kilos tras la intervención a la que se sometió y, después de cuatro años, se mantiene en 105 gracias al cambio de hábitos que aplicó. «Está demostrado que, después de dos años, el 60% de las personas que se someten a la misma intervención que me hicieron a mí suelen recuperar el peso inicial. Y eso pasa con todos los métodos si no hay un cambio de hábitos de vida. La alimentación, el ejercicio físico, el descanso e intentar evitar el estrés son fundamentales, aunque esto último ahora es complicado», indica el doctor Mora Castaño.

«No se trata de perder peso, sino de ganar salud. Ahora puedo amarrarme los cordones de los zapatos, sentarme sin miedo a que se rompa una silla, hacer deporte o jugar con mi hijo sin problemas», apunta José Luis, que rompe mitos en torno a esta epidemia.

«Hay un error como sociedad que es pensar que una persona está gorda porque come mucho. Uno está gordo porque come mal y por muchísimos más factores porque la obesidad es una enfermedad multifactorial cuyo abordaje es multidisciplinar. En todo esto tiene que ver el control del estrés, descansar bien por las noches o entender que no eres culpable por ser obseso, ya que vivimos en una dinámica de vida que te lleva al aumento de peso», asevera José Luis Mora antes de concluir que esto es «un problema que nos afecta a todos como sociedad».