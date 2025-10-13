Llegan las primeras sanciones del año por quemas prohibidas de rastrojos en Extremadura

Esta semana comienza una campaña de vigilancia e información por parte de los agentes del Medio Natural para evitar fuegos en el campo que no ... cumplan las normas de la época de peligro alto de incendios, un periodo de especial control que ha tenido que ser prorrogado por el Plan Infoex del 15 de octubre al domingo 26.

Desde la Consejería de Gestión Forestal confirman que los agentes del Medio Natural ya han comenzado a notificar propuestas de sanción por la realización de quemas de rastrojos o restos vegetales no autorizadas en la región. Aunque de momento no «puede aportar cifras concretas», sí precisa que el número de incidentes registrados no es más alto que en años anteriores.

Grandes columnas de humo

Este tipo de prácticas en el campo, que en ocasiones generan grandes columnas de humo como los dos episodios sufridos en la capital pacense el 1 de octubre y el pasado jueves día 9, son habituales cada año en el comienzo del otoño.

Hay que precisar que en las zonas de regadío, como las que circundan Badajoz, sí se pueden realizar montones de restos vegetales y prenderles fuego, siempre y cuando se cumpla la notificación previa y se haga con unas condiciones de seguridad. Así lo están haciendo, por ejemplo, los productores de tomate de las Vegas del Guadiana, que necesitan despejar de esos restos sus parcelas.

Incumplimientos detectados

Hasta el momento, los incumplimientos detectados por el personal de vigilancia, «al igual que en años anteriores, tienen que ver con la realización de quemas que están prohibidas».

En este sentido, recuerda la Consejería de Gestión Forestal que la quema de rastrojos y de residuos vegetales en estas fechas está sometida a lo establecido en los artículos 5 y 11 de la Orden de declaración de peligro alto de incendios forestales.

Debido a las altas temperaturas que se están registrando a esta altura del año, las restricciones de dicha época de peligro alto estarán vigentes hasta el 26 de octubre en las mismas condiciones.