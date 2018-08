HOY LO CONTÓ EL 5 DE AGOSTO DE 1972 La llegada de el Lute a Badajoz se queda en falsa alarma En 1972, la huída de uno de los fugitivos más famosos de la historia de España no tuvo como destino final ninguna localidad extremeña FERNANDO GASTÓN Domingo, 5 agosto 2018, 09:00

El miedo y la sorpresa dejó paso al alivio en Extremadura al confirmarse que El Lute no había decidido tomar ningún municipio de la región como escondite en su huíida. Allá por 1972, se hablaba de que era una de las posibilidades que podría manejar el fugitivo para esconderse, dado su 'modus operandi' habitual, pero finalmente fue descartado por las autoridades. El conocido delincuente fue condenado en varias ocasiones por atraco e, incluso, por asesinato. Esto le convierte en una persona muy peligrosa para época. De ahí el miedo en la región por el asunto.

Los rumores de la llegada de El Lute a Badajoz aterrizaron en la redacción de Hoy directamente desde la capital de España. Esas lenguas contaban que el salmantino podría estar en la capital pacense o en la provincia de Huelva, pero ambas cosas fueron desmentidas pocas horas después. Lo que sí parecía confirmarse es que Eleuterio se dirigió a su desconocido escondite en cuestión pasando por la provincia pacense. Esta es la razón por la que echó a correr el rumor de que aquí se encontraba su destino. Al final, parece que pasó pero no paró.

Otra de las localidades que era candidata para gozar de la dudosa compañía de esta 'joya' era el municipio sevillano de Alcalá de Guadaira. En los titulares incluso se decía que El Lute directamente «ya no interesa» entre los vecinos del pueblo. A pesar de ello, los propios habitantes no las tenían todas consigo en cuanto a la posibilidad de descartar definitivamente la presencia de este delincuente entre sus habitantes.

Se licenció en Derecho por la UNED mientras se encontraba entre rejas

Analizando las declaraciones que los familiares y allegados de El Lute realizaron a las autoridades que así se lo requisieron, llamaba la atención una frase muy curiosa de las pronunciadas por uno de ellos, que dijo lo siguiente: «que dejen de buscar a Eleuterio, que como no sea por un soplo de alguien, no lo encontrarán». Es evidente, por tanto, que el rebelde ciudadano del mundo parecía tenerlo todo bien atado. O eso, o su familiar iba de farol para despistar.

En la fecha, se hacían conjeturas sobre otras localidades andaluzas que todavía no se habían nombrado como escondite de El Lute. Algunas de ellas son Dos Hermanas, Mairena del Alcor o algún municipio colindante a ellos. También se aprovechaba la ocasión para desmentir que el fugitivo más famoso del país hubiera acabado escondido en Huelva. Allí no parecían tener ninguna noticia del asunto, ni tampoco se había movilizado ni un solo efectivo de la autoridad para buscar a nadie.

Los primeros tiempos de vida de este carismático escritor -o al menos eso es lo que figura en su currículum profesional- no hacían presagiar que su vida acabaría siendo ni mucho menos tranquila. Nació en 1942 en una chabola salmantina cuyo cabeza de familia estaba en prisión. Pues eso. Tranquilidad, lo que se dice tranquilidad, no parece ser el adjetivo perfecto para definir la vida de este hombre. La primera vez que El Lute fue encarcelado coincide con la primera vez que se hizo famoso. Le echaron dos años y tres días al robar tres gallinas «por necesidad» -la necesidad era la de comerse las gallinas, no la de robarlas, que se sepa-.

La cosa no quedó ahí. Poco tiempo después del robo de gallinas más famoso de la historia, una joyería de la calle Bravo Murillo de Madrid sufrió un atraco, en el que falleció un vigilante de seguridad. El robo ascendió a 120.000 pesetas. A El Lute se le declaró culpable del asunto y fue condenado a la pena capital, la cual se le acabó conmuntando por cadena perpetua. Este parecía ser el fin del listado delictivo del salmantino, pero nada más lejos de la realidad.

En prisión se dio cuenta de que también podía encontrarle sentido a la vida a través del desarrollo de la mente. Fue así como aprendió a leer, escribir y cantar en la propia cárcel. Esto le sirvió para sacarse la carrera de Derecho en la UNED, ejerciendo después como abogado en el gabinete de Tierno Galván, que fue un carismático alcalde de Madrid de la época. Todo esto, más la fugas, coronan a Eleuterio Sánchez como uno de los grandes personajes de la historia cotidiana en España.

