Llega el verano: ¿qué protección solar tengo que utilizar?

El mercado está lleno de cremas solares con diferentes números de protección y cuando llega el verano siempre surge la misma pregunta: ¿qué protector solar ... tengo que utilizar? Ante eso los expertos coinciden. Siempre 50 incluso para los más morenos, como detalla el dermatólogo del Hospital Universitario de Cáceres, José Antonio Pérez Caballero, y la vocal de Dermofarmacia del Colegio de Farmacéuticos de Cáceres, Elvira Mateos.

«La gente debe saber que pese a que se ponga protección 50 cogerá color», insiste Pérez Caballero. «Para un uso urbano puede ser que fuera suficiente una protección solar de 30, pero siempre recomendamos un 50», indica Mateos.

La cantidad

También es muy importante la cantidad que se aplica. «Lo recomendable como norma general es dos miligramos de crema por cada centímetro cuadrado de piel. Eso corresponde a dos dedos de crema para el rostro. No es una línea fina, sino una cantidad bastante espesa. Eso mismo sería para cada brazo y las piernas», detalla Mateos.

El objetivo es que no pierda eficacia la protección y también recomienda aplicarla cada dos horas, como norma general, y siempre como último paso de la rutina facial, es decir, primero la crema hidratante y luego la protección. «Lo único que se aplicaría después sería el maquillaje», añade la farmacéutica.

Durante todo el año

Insiste en que todas las pieles tienen que protegerse. «Por muy morena que sea una persona no quiere decir que no se tenga que dar protección. Además, no debe ser solamente en verano, sino durante todo el año», asegura Mateos, que apunta que, aunque cada vez hay más concienciación, cuesta incorporarlo como parte de la rutina.

Hay que echarse crema cada dos horas y al salir del agua, así como evitar el sol entre las doce y las cuatro

Asimismo, para los adultos la protección con crema solar se puede compaginar con cápsulas antioxidantes por vía oral, según afirma la vocal de Dermofarmacia.

Recomendaciones para bebés

En bebés, la recomendación es no exponerlos al sol y es partir del primer año, por regla general, cuando se puede empezar a utilizar cremas de protección solar.

La farmacéutica explica que lo aconsejable es usar fotoprotectores que no contengan alcohol, que sean menos irritantes y con filtros minerales, ya que tienen menos riesgo de que provoquen alergias o reacciones adversas.

«Hay que tener mucho cuidado con las quemaduras de los niños pequeños porque a la larga son bastante peligrosas» José Antonio Pérez Caballero Dermatólogo en el Hospital Universitario de Cáceres

«Hay que tener mucho cuidado con las quemaduras de los niños pequeños porque a la larga son bastante peligrosas», indica Pérez Caballero, que también alude a unas recomendaciones generales para prevenir el cáncer de piel.

Adictos al sol

Estas se centran en evitar las quemaduras solares y no exponerse al sol entre las doce y las cuatro de la tarde. «Aunque cada vez estamos más concienciados, sigue habiendo adictos al sol, como se puede ser adicto al ejercicio o a los videojuegos».

A ese problema se le denomina tanorexias. Es el término usado a menudo para describir una condición en la cual una persona genera una necesidad obsesiva para lograr un tono de piel más oscuro, ya sea tomando el sol al aire libre o en cabinas de rayos ultravioletas.

«La gente cada vez le da más valor a la estética o al bronceado que hay que tener en verano y muchos de ellos son los que acaban luego en consulta con tumores de piel», lamenta Pérez Caballero.