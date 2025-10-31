Llega la invasión de las hormigas voladoras a Extremadura: así puedes prevenirla Estos insectos pueden resultar muy tediosos para gran parte de la población. Te contamos de dónde salen y cómo eliminarlas

Cada año, miles de hormigas emergen del suelo y alzan el vuelo causando molestias en miles y miles de personas. Son insectos que pueden resultar bastante tediosos, que parece que aparecen «de la nada» y que se vuelven imposibles de eliminar. Pero no es así. Las hormigas voladoras son, en realidad, las mismas que vemos en el suelo durante todo el año, solo que en fase de reproducción. Y su aparición puede prevenirse.

Qué son las hormigas voladoras y por qué aparecen

Las hormigas voladoras no son una especie aparte, sino una etapa concreta en el ciclo reproductivo de las hormigas. Se trata de machos y hembras fértiles que emergen del nido para realizar el conocido «vuelo nupcial», un momento clave para la supervivencia de las colonias.

En ciertas épocas del año, los hormigueros producen machos y hembras completamente desarrollados con alas que usan para llevar a cabo lo que se conoce como 'vuelo nupcial', en el que los machos y las hormigas reinas se aparearán para dar lugar a una nueva colonia. «Las hormigas aladas no son más que un grupo de machos intentando reproducirse con una reina«, explican los expertos de National Geographic.

Después de la cópula aérea, las hembras fecundadas se desprenden de sus alas y pueden volver al nido con otras reinas o crear uno nuevo, viviendo solas hasta la primavera usando sus reservas corporales. Cuando sus primeras crías alcanzan la adultez, se encargan del nido y la colonia. Los machos, en cambio, mueren tras la cópula, cumpliendo solo la función de reproducirse.

Los expertos señalan que este tipo de hormiga necesita condiciones específicas para emerger:

- Temperatura cálida (entre 20 ºC y 30 ºC).

- Alta humedad relativa.

- Viento mínimo o nulo.

- Suelo húmedo tras una lluvia.

¿Qué atrae a las hormigas voladoras?

Principalmente comida, humedad y lugares oscuros donde establecer un nuevo nido.

De dónde salen y cómo prevenir su aparición

Nidos en el jardín, bajo baldosas, en grietas de muros... incluso dentro de la estructura del edificio. Sin embargo, aunque su aspecto puede causar alarma y molestia, cabe destacar que no son peligrosas. No pican ni muerden, salvo algunas especies muy concretas.

¿El problema? Su capacidad invasora. Estos insectos son capaces de invadir viviendas en masa, pudiendo formar nuevas colonias en el interior.

Los expertos en control de plagas de 'Tecno' nos dan cinco claves para prevenir su aparición:

- Sellar grietas y rendijas en paredes y ventanas.

- No dejar restos de comida ni agua.

- Revisar canalones y tejados.

- Controlar la humedad en sótanos y cocinas.

- Usar mosquiteras y burletes.

Prevenir siempre es mejor que eliminar, pero en caso de que las hormigas voladoras hayan llegado a tu casa, puedes optar por remedios naturales como plantas de menta o lavanda, productos químicos o contactar con expertos en control de plagas si encuentras nidos.