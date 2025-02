Huelga de Transportes: «No llega fruta desde el lunes y he tenido que ir en mi coche a por ella»

«La fruta me suele venir desde Mérida, pero a los camiones no los están dejando salir y no me llega desde el lunes, así ... que he tenido que coger mi furgoneta e ir yo directamente a comprarla Mercabadajoz. El problema va a llegar cuando estos almacenes no reciban mercancía porque cada vez hay menos», explicaba este jueves David Matito, que tiene una tienda de alimentación de la cadena Alsara en Torre de Miguel Sesmero (Badajoz, 1.265 habitantes). Como él, muchos empresarios particulares que gestionan su propio supermercado están acudiendo en sus vehículos a cargar los artículos que venden.

El temor al desabastecimiento desatado esta semana ha puesto el foco en los grandes supermercados, pero en los pequeños pueblos de la región los empresarios también se ven afectados y buscan alternativas para poder seguir atendiendo a sus clientes. Según explica David Matito, «hoy (ayer jueves) a los camiones de Alsara no les han dejado salir los piquetes y yo ya había tramitado mi pedido, así que me han llamado y al final hemos ido mi padre y yo con dos furgonetas a por lo que hacía falta en la tienda. Mis clientes son lo primero».

No obstante, esto no le garantiza trabajar con normalidad. «En mi caso pido pollo a diario, pero hace tres días que no hay de despiece. En cuanto al congelado de momento no está fallando, el problema va a ser cuando se acabe el 'stock' que tengan en los almacenes, que no sé cuánto durará, y entonces sí habrá problemas».

Sobre la subida de precios derivada de la actual situación admite que existe pero desde hace tiempo, no desde esta semana. «Lo que sí ha pasado es que no hay nada de aceite de girasol y entonces los otros aceites han subido y todo lo que lo lleva, como el atún en lata o los dulces».

Según este pequeño empresario de la alimentación, «yo esto no lo he visto nunca, ni siquiera al inicio de la pandemia, cuando se habló de desabastecimiento o de subida de precios y no ocurrió ni una cosa ni otra», decía ayer.

En Villasbuenas de Gata

Por su parte, otra empresaria con un supermercado en un pequeño pueblo, Mercedes Cuenca, también estaba teniendo problemas con sus proveedores. Regenta la tienda 'Javi y Mercedes' en Villasbuenas de Gata (Cáceres, 340 habitantes). «Los pequeños encargos que llegan de Plasencia o Moraleja –decía este jueves la empresaria– los he recibido, aunque no sé si será posible la semana que viene porque desconozco lo que les queda en el almacén. En cambio, los que vienen de Sevilla, Talavera o Mérida no me han llegado porque no han salido los camiones. Leche entera no tengo absolutamente nada, y los yogures de Danone tampoco me han llegado», decía.

Lo que no ha notado aún es que la gente esté haciendo acopio de artículos salvo de legumbres. «La vendo a granel y sí se ha vendido mucho esta semana», afirma.