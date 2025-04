La ITV llega al Carnaval

Leyendo el otro día el HOY, descubrí que hay una Federación Extremeña de Artefactos. Me quedé estupefacto y me imaginé el carácter universal que debe ... de tener tal asociación. Dentro de ella cabrá cualquier cosa: personas extrañas, vehículos raros, aparatos pintorescos, inventos sorprendentes. No me gusta asociarme a casi nada, pero creo que me encantaría estar acogido a una federación tan singular.

El artefacto es un artilugio y definirlo resulta tan complicado que la propia Real Academia tira balones fuera: dice que es un objeto construido con una cierta técnica para un determinado fin. Si se fijan, ahí cabe todo. Un artefacto entraría en la categoría de invento extraño e inútil, de ingenio del profesor Bacterio, el famoso científico de la TIA que inventa artefactos para Mortadelo y Filemón. De Saturnino Bacterio son la máquina busca fresquito, la máquina de copiar gente, la elasticina, la tergiversicina... ¿Se imaginan ustedes al profesor Bacterio yendo a la ITV con su máquina del cambiazo para que se la homologuen y así poder moverla libremente por Badajoz? No, no se lo imaginan. Resultaría estrambótico, tanto o más que el propio artefacto. Pues parece ser que, para 2023, los artefactos deberán tener un 'Certificado de Modificación de Reforma de Importancia', que dicho así, parece pitorreo o cosa de la TIA, pero que a la hora de la verdad resulta ser un problema muy serio porque va a complicar el desarrollo del Carnaval de Badajoz. Y es que resulta que uno de los motivos de la existencia de artefactos en Extremadura es la de participar en el Carnaval. Es decir, se trataría de cualquiera de esos automóviles con forma de puente 25 de abril, calle Menacho sin comercios o granja intensiva de cerdos que quizás circulen por Badajoz durante el Carnaval. Hasta ahora, el ocurrente de la comparsa tenía una idea brillante, se dibujaban unos planos aproximados, o exactos si había un técnico en el equipo, y manos a la obra. Pero eso se ha acabado. Desde 2023, y este año para circular por otro lado que no sea las zonas peatonales cerradas para el Carnaval, cada artefacto deberá hacerse con materiales homologados y certificados; un ingeniero tendrá que realizar y visar un proyecto para materializar la idea; ya no se podrá construir en el garaje del 'cuñao' de Manolo, sino en un taller certificado; será comprobado por un laboratorio oficial y, finalmente, pasará la ITV y recibirá un permiso para circular de la DGT. Eso no parece un artefacto, sino el coche de Fernando Alonso. Y en la Federación Extremeña de Artefactos están que trinan porque con estas exigencias, se acabaron los artefactos y se acabó la federación. Como mucho, cada comparsa o grupo carnavalero fabricará uno y lo llevará a la ITV, que me imagino la estupefacción del inspector de la ITV gritando: 'Acelere' y suena 'Grándola vila morena'. Rogando: 'Encienda el intermitente izquierdo' y gruñe un cerdo. Avisando: 'Gire del volante a izquierda y derecha' y se abre el capó y sale una dependienta despedida de Zara que cuenta sus recuerdos de Menacho. Habíamos quedado en la ITV, buscando su visto bueno, pero, una vez pasada la inspección, cualquiera se pone a idear otro artefacto para el año siguiente. «Esta nueva exigencia nos obliga a salir todos los años con el mismo diseño, no pudiendo modificar nada. Esto haría que se perdiera la esencia del artefacto del Carnaval de Badajoz», avisan desde la Federación. Es lo que faltaba: el Carnaval burocratizado, inspeccionado y controlado. Si la ITV llega al Carnaval, se perderá la esencia de esta fiesta transgresora y loca en la que todos nos convertimos en insensatos sin certificar, o sea, en artefactos.

