«Cuando me llamó la presidenta, le dije que sí en segundos»

Con muchas ganas de trabajar por Extremadura. Guillermo Santamaría, consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital del Gobierno de María Guardiola, reconoce que está viviendo ... con intensidad su desembarco en la vida política. «La presidenta me ofreció la posibilidad de formar parte del equipo de Gobierno y no dudé ni un instante», dice en la entrevista con HOY.

Tanto es así, que aceptó el cargo de consejero sin tener claro cómo iba a ser su salida de Telefónica, la empresa en la que había trabajado las últimas dos décadas y media. «Le dije (a María Guardiola) déjame que haga una llamada, a ver cómo me quedo, pero eso fue lo único y después de haber dicho que sí», añade.

–Usted ha dejado un puesto directivo en una gran empresa por la vida política. ¿Cómo ha vivido ese paso?

–Prácticamente toda mi vida laboral la he prestado en el sector privado. Los últimos siete años como director de una gran compañía en Extremadura. Tenía mucha ilusión en trabajar unos años por Extremadura porque llevo toda mi vida aquí y me siento extremeño, aunque nací en Madrid. Tengo toda mi vida personal y profesional aquí, mis hijos, mi pareja, mis amigos... Tenía ganas de devolverle un poco a la tierra todo lo que me ha dado y que los jóvenes extremeños tengan las mismas oportunidades que yo he tenido. Está siendo una etapa preciosa, muy ilusionante, muy retadora y creo que vamos a cambiar esta tierra.

Diferencia entre la empresa privada y la política «Siento una responsabilidad enorme, pero al final no es tan diferente porque es gestión de equipos»

–¿Le sorprendió que pensaran en usted como consejero de Economía o se lo esperaba?

–No me lo esperaba. Conocía a la presidenta desde su etapa de secretaria general de Economía en la legislatura del presidente Monago y la verdad es que no me lo esperaba, pero tampoco me sorprendió porque teníamos muy buena relación. Para mí es un honor.

–¿Se lo pensó mucho antes de aceptar?

–No. Creo que mi etapa en la empresa privada, llevaba 24 años en la compañía, estaba más o menos hecha. Esto es otra cosa; esto es poder mejorar la vida de todos los extremeños. Son trenes que pasan una vez en la vida y hay que cogerlos. En cuestión de segundos le dije que sí.

–¿Son mundos muy diferentes?

–En algunos aspectos. Yo siento una responsabilidad enorme, pero al final no es tan diferente porque es gestión de equipos. Todos sumamos por un fin común, que es precioso: que por fin nuestra tierra se industrialice, se digitalice, que mejoremos la calidad del empleo y de inserciones laborales. Al final es liderar un proyecto, de mucha más responsabilidad, pero no tan diferente.