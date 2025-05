No me llames, estoy off

Desconectar... Palabra de moda. Ya no vamos de vacaciones para pasárnoslo bien, bañarnos y visitar ciudades. Ahora vamos de vacaciones para desconectar. Y los escaparates ... de las multitiendas están llenos de carteles anunciando cursos de desconexión a través del yoga, la meditación, el taichí... ¿Pero tan conectados estamos que hemos convertido la desconexión en la esencia de la felicidad y en el objetivo de nuestras vidas? Pues debe de ser así porque lo que se escucha por las mañanas en las calles de nuestras ciudades no es hablar de la Navidad como un tiempo necesario para fortalecer vínculos familiares, sino como un periodo estupendo que nos permitirá desconectar.

¿De qué tenemos que desconectar? Pregunto. «De todo». Me responden mis amigas hiperconectadas. Esas mismas amigas me afean que les mande mensajes, aunque sean importantes, en ciertos momentos porque a esas horas practican la desconexión digital, que consiste en apagar el teléfono para encenderlo en cuanto les interesa tenerlo encendido. De tal manera que tú escribes y no te responden, pero ellas te escriben, te ruegan que respondas, porfa, y te aclaran que ellas se desconectan cuando les da la gana. Y hacen muy bien, pero que no me vuelvan loco con la desconexión a su gusto.

El tema empieza a ser tan serio, importante y transversal que en casa hemos decidido desconectarnos meteorológicamente. Mi suegra ve el tiempo y se echa a temblar porque va a hacer mucho frío... ¡En Molina de Aragón! Y es que en la tele presentan las heladas aragonesas y castellanas con tanto dramatismo que ves El Tiempo y empiezas a tiritar. Por no hablar de las apps meteorológicas, que estás todo el día consultándolas y ya no pasas frío o calor cuando lo hace, sino cuando te lo ordena el teléfono.

¿Y la desconexión gimnástica? ¿Es posible que vaya caminando con un colega hacia el trabajo y haya que pararse varias veces para comprobar cuántos pasos lleva, cuántos metros ha andado, el desnivel de su trayecto, las pulsaciones que tiene, el nivel del ruido ambiental, la humedad del aire y las kilocalorías perdidas? Pero si todos los días hacemos el mismo trayecto de casa al trabajo y del trabajo a casa y, lógicamente, los metros, los pasos, las kilocalorías, las pulsaciones... Todo será más o menos igual. Pues nada, da lo mismo, la conexión gimnástica se impone al propio caminar.

No voy a hablar de la desconexión de redes porque han convertido nuestras vidas en una dependencia de los demás absoluta. Antes, sufrías más o menos si le gustabas a la persona que te hacía tilín. Ahora te hace tilín hasta el gato de la esquina y el tilín suena a cada rato avisándote de que le gustas a otro, a otra o a la asociación de defensores de la capa alentejana.

¿He cobrado ya o no he cobrado ya? La conexión bancaria nos puede a fin de mes... ¿Cómo va el Cáceres, y el Badajoz, y el Cacereño, y el Madrid, y el Atleti, y el Dioce, y el Mérida...? La conexión deportiva nos tiene el fin de semana enchufados a las app de fútbol y baloncesto... «Su paquete de Amazon ya viene por Trujillo... Su compra de Carrefour va en una camioneta de reparto que acaba de entrar en la avenida Isabel de Moctezuma...» ¡Madre mía! Pero si es que estamos conectados al GPS de los repartidores y también al horario del bus urbano y hasta al azúcar, que ponemos el móvil con la app en las etiquetas de los productos y nos dice cuánto azúcar llevan las patatas fritas, las gominolas, las alcachofas en lata... Dedicamos la mitad del día a nuestras conexiones y lo grave es que, en Navidad, aunque nos propongamos desconectar, estaremos más pendientes de todo que nunca.