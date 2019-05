«Le llamé mamá cuando me acostumbré a estar en familia»

«Cuando llegué a esta casa mi madre era muy jovencita, tenía 34 años y estaba preparándose las oposiciones. La primera trastada que le hice fue llenar globos de agua y ponérselos en la cara cuando estaba dormida a la siesta. Me echó una bronca monumental».

Nieves de la Encarnación Avilés tenía entonces 9 años. Llegó a Badajoz directamente desde el centro de menores de Trujillo. Cuando cumplió la mayoría de edad, su madre de acogida le preguntó qué quería hacer. «Quedarme contigo», le contestó.

No hay ningún papel que les vincule, pero para Nieves, Egipcíaca (su acogedora) es su madre, y para Egipcíaca, Nieves es su 'niñita'. Casi 20 años viviendo juntas han forjado ese sentimiento, al margen de la sangre y los apellidos.

Ella fue una de las menores que pudo pasar parte de su infancia y su adolescencia en una casa de acogida, una alternativa a los centros de menores muy minoritaria aún en la región. En toda Extremadura, solo hay 19 familias dispuestas a abrirles las puertas de su casa a los niños que están bajo la tutela de la Junta.

«El cambio no fue fácil. Venía de un centro de menores, en el que solo tenía contacto con el mundo exterior para ir al colegio, a las actividades extraescolares y cuando salíamos los fines de semana que nos tocaba. No sabía relacionarme con la gente ni comportarme en la sociedad, pero me esforcé porque no quería volver atrás».

Hasta entonces, a Nieves eso de la estabilidad familiar le parecía una quimera. Con seis años, a su hermano (casi cuatro años mayor) y a ella, le apartaron de su madre biológica. «No podía cuidarnos. Tenía un trastorno bipolar, unas veces estaba bien y otras mal, pero llegó un momento en el que ya nunca estaba bien. Mi padre tampoco podía hacerse cargo de nosotros, era pastor de ovejas y se pasaba la mayor parte del día en la finca en la que trabajaba».

Campaña de acogida En Badajoz. Cruz Roja ofrecerá una charla informativa, hoy, a las 12 horas en la biblioteca pública Bartolomé J. Gallardo. En Cáceres. La charla informativa será el día 16 de mayo, a las 18 horas en la biblioteca pública Rodríguez Moñino/María Brey. En Mérida. Será el día 17 de mayo, a las 18 horas en la biblioteca pública Delgado Valhondo.

Se los llevaron a Miajadas, a la casa de los abuelos paternos, donde también residían sus tíos que –recuerda– «vivían su vida y nosotros estábamos desatendidos».

Llegó entonces su primera familia de acogida, en Gargáligas, para ella y su hermano (sus padres pidieron que no les separaran). «No recuerdo cuánto tiempo estuve allí, no sé si llegó al año.Pensé que esa sería mi nueva familia pero no salió bien porque mi hermano no se comportó y nos mandaron a los dos al centro de menores de Trujillo».

De este periodo tiene lagunas, que no quiere llenar. «No me gusta mirar atrás». No recuerda ningún cumpleaños, ni Navidades... apenas que a la mínima que le decían algo contestaba con un «guantazo», que su madre biológica la iba a ver y que hizo la comunión en el centro de menores. Conserva el álbum de fotos y pese a ser poco dada a darle cancha a la nostalgia, son las únicas imágenes que no tiene guardadas en una caja.

«No es un sitio para crecer»

«El centro de menores no es un sitio para crecer ni para estar ni uno ni dos ni tres años. Los educadores sociales me querían mucho, pero había cuatro más el director del centro y el vigilante de seguridad para muchos niños, que lo único que pedíamos era que nos hicieran caso».

Entonces en Badajoz, Egipcíaca Pizarro, una filóloga que hoy es profesora de lengua y literatura en el IES Campos de San Roque de Valverde de Leganés, quería acoger a una niña que tuviera entre 8 y 10 años. «Yo cumplía los requisitos pero mi hermano no podía venir conmigo. Me preguntaron si quería irme con ella y dije que sí, yo quería salir del centro de menores a toda costa».

Nieves encontró una casa, la estabilidad que necesitaba y, sobre todo, –reitera– «una persona que me cuidaba y me protegía solo a mí. Al principio era una extraña, pero en menos de un año ya le llamaba mamá, cuando me acostumbré a estar en familia».

Tuvo que aprender a dormir sola. «No podía dormir por las noches porque en el centro de menores siempre estaba acompañada y mi madre tuvo que venirse a mi cama hasta que conseguí quitarme ese hábito».

No fue lo único a lo que tuvo que acostumbrarse. «Al principio me costaba mucho relacionarme con la gente. Si veía a uno que tenía un ojo 'pa allá' le decía tuerto en su cara y mi madre me corregía. También me costó mucho no pegarme con nadie y estudiar, que no me gustaba, pero me esforcé porque quería quedarme con ella».

«Encontré estabilidad y una persona que me cuidaba y me protegía solo a mí»

Su madre –resume– le ha enseñado a vivir en la sociedad y también «a querer a la gente. Ahora doy abrazos, pero antes ni los daba ni dejaban que me los dieran, me decían que era una hedionda». No en vano, sigue siendo desconfiada y por eso, procura no bajar la guardia con extraños. Aguanta el llanto cuando habla de los años que pasó antes de llegar a su casa de acogida, hasta que tiene que hablar de la muerte de sus padres biológicos, su talón de Aquiles.

Al año de estar en Badajoz, tenía una visita concertada con su padre –en el régimen de acogimiento familiar los menores mantienen los vínculos con su familia biológica–, pero nunca llegó. Lo encontraron muerto. Ella sigue sin entenderlo.

De su madre sí recibió varias visitas, la esperaba en la estación de autobuses y pasaba el día con ella. Pero su enfermedad empeoró y la ingresaron en el psiquiátrico de Plasencia. «Se tragó una percha metálica y aunque se la sacaron, le desgarró la membrana del corazón. La fui a ver a la UCI de Cáceres, es la última imagen que tengo de ella». Tenía 16 años. «Me dolió mucho y me sigue doliendo. Sé que no los voy a volver a ver. Bueno, sí voy a verlos al cementerio, pero aún no lo he asumido».

Dice que nunca ha ido a psicólogos, que esa ayuda se la daba una amiga de su madre, profesora de matemáticas, que era la que la aplacaba cuando en sus momentos de rebeldía, ni entraba en razón ni quería saber nada del mundo.

Hoy dice que es feliz. «Mi madre es quien más me ha cuidado y quien más me quiere y yo a ella también. Me ha dado una buena vida, donde no me ha faltado de nada y lo sigue haciendo. Y su familia es la mía, mi abuela, mis tíos, mis primas...».

A sus 28 años tiene claro que no quiere tener hijos. «Solo quiero acoger a niños que estén en centros de menores».