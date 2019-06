No estoy segura de querer seguir escuchando. Prefiero correr hacia Montauk, coger otro tren, no ir al trabajo. La playa estará cubierta de nieve. Dar manotazos sobre la superficie del Hudson helado, aunque me dé miedo que el hielo pueda agrietarse, de repente, debajo de nosotros. Saltar incluso, escuchando punk sobre la cama. Pero no estoy segura de querer seguir escuchando, porque es algo que me da igual. Unas pequeñas mariposas moradas vuelan en la sala desde primera hora. Mis ojos se han empañado, ¿lo notaste?, mi cuerpo se volvió cóncavo, y el mundo alrededor mío, solo unos milímetros, cóncavo, preparado. Lleno de aire.

Le he comprado almendras, aceitunas y orégano a ese hombre que está, a veces, cerca de Múltiples. En el lugar donde aún mandan fax hay también galletas Cerealitas, harina de mandioca marca Yoki, pasta de jitomate y tortillas. Triángulos de metal, acordeones, gigantes que bailan cerca de la carretera. San Juan de volantes coloridos en ciudades en llamas, donde el verano dura hasta que empieza a llover, y ya no para nunca. En esa época, yo tenía tres batitas de polyester multicolor. Y cuando me las ponía, se me pegaban primero a la piel y después, me habitaba una mujer grande y morena que regaba las violetas junto a su casa y todo lo hacía descalza, con mucho esmero. Una tenía pequeñas flores blancas, la otra era lila y azul, de cuello redondo; y la tercera, tenía el fondo negro, y unos dibujos rojos y verdes, como flechas vegetales que viniesen de África.

Ser orfebre hubiese sido un buen oficio. Escribir objetos. Elegir los colores preciosos, los tamaños precisos, los materiales. Incrustar. Esa mujer de la novela se va cosiendo objetos diferentes sobre la blusa blanca. Las mangas anchas, estrecha en los puños, ajustada en el cuello. Se ata detrás con un único botón de nácar junto a la nuca. Su mente se intoxica del sabor de los higos y de las manzanas. El polvo, la sangre y las mentiras que se cuenta. Me gustó. Aunque aún no sé si la he entendido.

Hace años encontramos una cría de cernícalo desmayada sobre el césped. Nos la llevamos a casa. Todo lo hicimos mal. Estuvo en la terraza sobre charcos de agua del frigorífico. Luego se espabiló y quería volar. Pero no podía. Esperamos. La metimos dentro de una caja de zapatos. Todo lo hicimos mal. La bajamos a la calle y la soltamos. Muy lejos de donde la encontramos. Otra vez encontramos un perro, y nos lo llevamos también. Logramos volverle loco antes de un año, aunque nunca quisimos hacerlo. No se nos dan bien los seres vivos.

Dicen que hará un calor intenso, pero está nublado y a ratos sopla la brisa. Igual, yo seguiré haciendo lo de siempre. Caminaré debajo de los árboles y vagará mi pensamiento. Solo espero que no me salpiquen cuando me meta con cuidado en el agua, no resbalarme sin querer, en este largo y cálido vértigo.