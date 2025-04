El suplemento Fugas del diario portugués Público dedicaba hace dos sábados su portada a la isla azoriana de San Miguel, a la cocina tradicional de ... Casa Nanda en Oporto, a los embutidos de doña Octavia en Sousel y a Hervás. El periódico más prestigioso de Portugal envió a un reportero, Sousa Ribeiro, a Hervás y el resultado ha sido un reportaje de cuatro páginas con bonitas fotos, una guía práctica y el siguiente titular: «Hervás, como una postal de la memoria sefardí».

Lo primero que hay que destacar es que el periodista estuvo en Hervás y cuenta sus impresiones y sus conversaciones con Patricia Valle, la alcaldesa entusiasmada, y Marciano Martín, el historiador crítico y escéptico. Resulta, en fin, un cóctel equilibrado en el que se contraponen y complementan el rigor y la emoción.

El periodismo de viajes es peligroso porque te hace soñar y luego te llevas cada chasco. Parece como si el reportero tuviera la obligación de destacar solo los encantos de cada lugar. Pero claro, no es lo mismo describir una puesta de sol desde el puente de Palmas, empleando un lenguaje sugerente, profundizando en las emociones, exaltándose literariamente ante la inmensidad, que vivir esa misma experiencia in situ. Leyéndola en el sillón, calentito, a gusto, con los pies en alto y un café con leche al lado, la literatura de viajes entusiasma y contagia ganas de sentir lo mismo que el escritor. Pero es imposible porque resulta que el día que das ese paseo tienes los pies cansados, la mente obtusa, las ideas espesas, no sientes ni padeces, todo te da lo mismo y te emociona tanto una puesta de sol como el ruido que hace el camión del butano.

Hay una tendencia en los artículos viajeros a dejarse llevar por la prosa de folleto. Se trataría, en fin, de buscar sustantivos, verbos y adjetivos encomiásticos, que no digan nada, pero quede bonito. Por ejemplo: «Crepúsculo matutino en la dehesa: resplandece la yerba perlada de rocío y el campo se despereza con el crotorar de la cigüeña, que tabletea el amanecer desde su torre vigía: la encina». Parece bonito, pero es prosa sonajero de escritor poniéndose estupendo, es artificiosidad, impostura, copia... Lo he escrito sin sentir nada, sin ver el paisaje, puro oficio y retórica. Pero funciona. Esta prosa Fitur tiene sus seguidores y muchos la entienden como el único periodismo turístico posible.

¿Y cómo se plantea en la prensa portuguesa el artículo sobre Hervás? Hay una parte de recomendaciones. ¿Qué ver? El castañar gallego, la iglesia de Santa María, el museo Pérez Comendador, el convento de San Juan Bautista y el patio del ayuntamiento. Se detiene Sousa Ribeiro en el puente de la Fuente Chiquita, monumento más antiguo del pueblo, y plantea después un juego inconsciente, pero resultón: enfrentar las emociones de Patricia Valle, alcaldesa de Hervás, y el rigor exigente del historiador Marciano Martín.

Hábil juego que trasciende la literatura de feria de turismo para ofrecernos la visión sentimental y tópica de la alcaldesa: «Recorrer estas calles y convivir con los vecinos es vivir en primera persona la historia de Hervás, que no es otra que la convivencia entre cristianos y sefardíes». Enfrente, Marciano Martín, que aclara que más que un barrio judío, lo que hay es una judería inventada con 17 calles con la estrella de David pintada y una judería real en la plazuela de Hernán Cortés con una comunidad hebrea que no superó las 40 familias.

Menos adjetivos y más relato quiere el viajero. Y si hay que describir con epítetos la blanca cal y el dorado granito, que lo haga el turista en su Facebook mientras el periodista coloca la cal y el granito en su contexto.