Luis Roso creó hace cuatro años el Festival Comarcal y Transfronterizo de Novela Negra en Extremadura Gata Negra. Este escritor de 36 años nació en Moraleja (Cáceres), estudió Filología Inglesa y dio el salto a la literatura en 2016 con su novela 'Aguacero'.

–¿Cómo ... surgió la idea del festival?

–Era algo que rondaba los círculos literarios desde hace mucho tiempo. Los del mundillo de novela negra somos como un circuito cerrado, nos encontramos en festivales por toda España y nos conocemos todos, y este era un tema de conversación con otros extremeños como Eugenio Fuentes y Susana Martín Gijón y autores de otras partes del país. Decíamos que había un festival de novela negra en todas las comunidades autónomas y que era una vergüenza que en nuestra tierra no hubiera ninguno. En 2021, decidí que ya era el momento, si no lo hacía yo sería otro escritor y en otra parte de Extremadura, y quería que fuese en mi comarca, Sierra de Gata.

–¿Cómo pasó de ser una idea a convertirse en realidad?

–Iba a hacerlo un fin de semana solo con ocho o diez escritores, algo modesto. La idea gustó en el Ayuntamiento de Moraleja y en la Diputación y la Junta de Extremadura, y desde la primera edición me pidieron que no fuera un festival pequeño sino uno grande y de muchos más días que incluyese toda la Sierra de Gata y colaborásemos con Portugal. Empezamos muy por lo alto.

–En esta edición participan 45 escritores, ¿cómo ha conseguido atraer a tantos?

–La pregunta es cómo he traído a tan pocos con la cantidad de gente que quiere venir, podría haber venido el doble. Pero no tenemos presupuesto ni posibilidades materiales para tanta gente. Las editoriales me mandan propuestas pero no podemos con más, la labor más difícil para mí es seleccionar y decirle a amigos que no pueden venir o no llamarles, pero esto sigue siendo un festival de pueblo aunque los números son de festival de una gran ciudad.

–¿Qué diferencia a Gata Negra de otros festivales del género?

–La propuesta es muy atractiva, y se distingue por la fecha, a las puertas de agosto. Los autores suelen acudir a esto para promocionarse y aquí vienen de vacaciones, se traen a la familia y disfrutan de la Sierra de Gata. Vamos a piscinas, hacemos excursiones... Tiene una personalidad muy propia. Detrás del festival no hay ninguna empresa ni nadie con ánimo de lucro, esto es público cien por cien. Tengo confianza con el alcalde y le hice la propuesta, los organizadores oficiales son el Ayuntamiento de Moraleja y la Diputación de Cáceres. De los 150 autores que han pasado por estas cuatro ediciones solo uno o dos conocían ya Sierra de Gata. El secreto del éxito es que no hay ánimo de lucro porque no hay empresas detrás, todo el ámbito público está muy volcado con el festival. Tiene más proyección fuera de Extremadura que dentro. Las editoriales y la gente del mundo editorial me conocen por esto.

–¿Cómo escogió el nombre del festival?

–Casi todos los festivales de novela negra juegan con esta palabra en diferentes idiomas y el nombre de la ciudad donde se celebra, así que escogimos Gata Negra, que además nos servía para crear una estrategia de marketing con una gata como marca comercial.

Autores internacionales

–¿Cuáles son los planes de futuro para el festival?

–Hay algunos escritores grandes como Dolores Redondo que todavía no han venido y espero que ocurra pronto, pero más allá de eso me gustaría dar el paso al panorama internacional y conseguir traer escritores de fuera. Me gustaría traer a un autor internacional con un traductor si es necesario. No quiero gafarlo dando nombres todavía. Ese es mi deseo.

–¿Las actividades del programa son las mismas o la cambian cada año?

–Hay un dicho que se usa mucho en inglés que dice 'Si algo no está roto no lo arregles'. Tenemos una dinámica que funciona muy bien, tenemos actividades infantiles, hacemos presentaciones de novelistas más dirigidas al público adulto... Las actividades surgen según los autores que vienen, el año pasado tuvimos una sesión de cine en Coria con una película que estrenaba un escritor del festival y pudimos traer al director del film e hicimos una tertulia con ellos. Hemos hecho presentaciones de cortos porque han venido cineastas, y de artes marciales porque han presentado libros sobre esta modalidad deportiva.

–¿Qué aportan esas actividades al festival?

–Estamos haciendo un evento cultural en Extremadura y en agosto y si hablamos solo de libros no tendríamos ni la mitad de público. La cultura no tiene que ser aburrida ni una biblioteca cerrada. Nuestras actividades son siempre al aire libre, en las plazas de los pueblos, en las piscinas para que la gente se acerque y después vayan al bar de al lado a tomar algo y vuelvan. La literatura es la excusa para traer a gente interesante a contar cosas interesantes, el catalizador para unirnos a todos en un mismo objetivo. Estos días están decorando los escaparates con motivos del festival. Vienen periodistas de televisión que a la gente le hace ilusión ver en persona.