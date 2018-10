Listo el proyecto para mejorar la carretera del aeropuerto REDACCIÓN BADAJOZ. Martes, 30 octubre 2018, 07:55

La Junta de Extremadura ya tiene listo el proyecto para ensanchar la carretera que da acceso al aeropuerto. Así lo dijo ayer el director general de transportes, José González, en una entrevista en el programa Primera Hora, de Canal Extremadura Radio.

El Ejecutivo regional ha aprobado el proyecto, pero no lo ha licitado ni está claro que lo vaya a hacer. En este momento, la administración no puede tocar esa carretera. El motivo es que cuenta con dos ramales que no son de su titularidad. Uno es de la Diputación de Badajoz y otro de la Confederación Hidrográfica del Guadiana.

Por este motivo, José González dijo que una vez listo el proyecto es necesario resolver cuál de las tres administraciones afrontará la obra. El paso siguiente sería pasar la titularidad a la que finalmente se vaya a hacer cargo. «El proyecto está hecho, solo queda pendiente saber quién licitará la obra», dijo.

3,5 millones de euros

Por otro lado, José González dudó de que la Junta llegue a pagar finalmente 3,5 millones de euros a Air Nostrum por operar los vuelos. Esa cantidad anual es el máximo que debe abonar la Junta a la filial de Iberia.

En ese importe, de todas formas, se tenían en cuenta una serie de circunstancias como precios máximos del combustible, que no se darán siempre. José González espera, además, que la frecuencia y los horarios hagan que suba la ocupación y que, por tanto, no sea necesario llegar al límite de la subvención. A partir del 70% de ocupación, esa cantidad bajaría. Y, aunque finalmente se abonara, cree que compensaría.