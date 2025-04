Lista de espera en los mataderos para sacrificar ganado por la falta de paja

Quejas hacia los productores de biomasa

Empiezan a sonar críticas hacia los productores de biomasa extremeños. La razón es simple: gracias a la paja son capaces de producir energía. Relacionados siempre con el excedente de esta –de hecho, nacieron para eso–, siempre que ha habido una crisis, como en 2017, han utilizado la de otros años, además de reducir su producción. Un caso paradigmático es el de la planta de biomasa de Miajadas, dirigida a la generación térmica, que ya tuvo sus críticas en el citado año. De todos modos, el director gerente de la cooperativa Comercial Ovinos, los defiende: «En época de crisis, como esta y otras, siempre se señala a los productores de biomasa al estar asociados al excedente de paja. La realidad es que no están quemando más este año, ni menos: solo lo que les toca. Si no hay nada, no hay nada para nadie, y con los nervios se puede llegar a acusar a cualquiera por desesperación. No se les puede acusar».