Limitación de mandatos: dudosa panacea

Cuando se estipulan normativamente limitaciones siempre tiene que ser sobre la base de un beneficio claro para la colectividad. La limitación de velocidad en carreteras tras estudios estadísticos redunda en mejorar la seguridad vial. La limitación del consumo del tabaco en espacios públicos persigue aminorar los problemas de salud comunitarios, constatados empíricamente. Lo mismo podríamos decir de la limitación del tránsito rodado por el centro de las ciudades, que ha conseguido reducir los niveles de contaminación, en algunos casos, hasta el 80%.

Todas esas limitaciones afectan a sociedades enteras y amplios colectivos cuyo comportamiento grupal se pretende regular con leyes de obligado cumplimiento. Ahora bien; ¿qué se pretende conseguir con una ley que afectaría a contadas personas, como las que limitan el tiempo en el cargo de un servidor público? Parece que la intención sería evitar vicios como la endogamia y el enchufismo, el nepotismo, la corrupción o la creación de redes clientelares. Perfecto. Pero esa limitación parece más propia de un régimen presidencial que de una democracia parlamentaria, donde con esta medida se puede indirectamente coartar la esencia del sufragio. Puede haber queja de que Teodoro Obiang lleve 40 años gobernando a su antojo en Guinea Ecuatorial, ¿pero aquí, que hay elecciones hasta cuando no debería haberlas? La ciudadanía suele ser suficientemente madura para advertir los vicios citados anteriormente y obra en consecuencia en las urnas. Las posibilidades de una persona de convertirse en cargo público vitalicio escasean, y si Abel Caballero lleva tres lustros como alcalde de Vigo debe ser porque lo está haciendo bien en opinión de sus conciudadanos. Parafraseando a Rodrigo Rato podríamos decir «es la democracia, amigos».

Con esto de la limitación de mandatos ocurre algo parecido a la pretendida paridad de género en consejos de administración: siendo deseable un número equilibrado de hombres y mujeres en los mismos, sería muy dudoso establecer normativamente esa proporción en contra de la natural elección de los (o las) mejor preparados (as). Las cuentas de resultados no entienden de género. Un consejo de ministros y ministras al 50% no tiene por qué ser más efectivo que otro con mayoría de hombres (o de mujeres como ocurre en ciertos países nórdicos).

No existe probadamente una relación causa-efecto entre un mandato prolongado y el afloramiento de corrupción

Recordemos que en la legislación global española no existen todavía leyes que estipulen ninguna limitación de mandatos. En Extremadura quisimos ser más papistas que el Papa, en mi opinión dando muestras de una inmadurez disfrazada de vanguardia democrática, cosa que frecuentemente ocasiona un efecto boomerang. Cuando la norma abandona ese beneficio global para la sociedad que citaba al principio para convertirse en arma simplista y utilitaria que beneficia a unas siglas y perjudica a un nombre y unos apellidos, sean el signo que sean, se convierte en instrumento absolutamente inválido para la regulación social y el interés púbico. Además, no existe probadamente una relación causa-efecto entre un mandato prolongado y el afloramiento de corrupción. Ibarra (que gobernó 24 años) dijo que «un sinvergüenza viene así ya de casa», no siendo necesario que se corrompa con los años en el poder. La corrupción suele estar enquistada en unas maneras de proceder que no siempre dependen de quien manda. Pregúntenle a Rajoy.