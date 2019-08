Líderes de mentira Aquellos que administran la vida de la comunidad no pueden naturalizar la mentira como una práctica propia de la política AGUSTÍN VEGA Sábado, 31 agosto 2019, 10:56

Decía Albert Camus que le encantaría formar parte de un partido político integrado por personas que no estuvieran seguras de tener razón. Al parecer ese partido no lo encontró nunca, y es más que evidente que en nuestro tiempo, al menos en España, sería absolutamente imposible encontrarlo. Muy al contrario; todo partido político, sea cual sea su ideología, está tan absolutamente seguro de la infalibilidad de sus planteamientos con relación a cualquier área de la acción política, como del carácter indefectible de las opiniones de su líder. Él jamás se equivoca. No propone, sino que promulga. Y todo aquel que desde dentro del partido tenga la osadía de poner en duda la verdad de su palabra, sobre todo si lo hace de forma pública, es inmediatamente excluido o marginado. Ni siquiera es necesaria la expulsión. Condenado al ostracismo y a la irrelevancia, terminará por marcharse voluntariamente. ¿Entonces nunca se critica a los dirigentes de los partidos? Sí, cuando dejan de serlo y ya no son los que reparten cargos y prebendas. Llegado ese momento, los mismos que le demostraban una sumisión perruna, apostatan de él con la misma pasión con la que le rinden obediencia al nuevo caudillo. ¿Todos se comportan de esa forma tan indigna? Todos no. Peros sí todos los que hacen carrera política de largo recorrido.

Pero un líder, dentro de esa tradición caudillista de la política española, no evidencia tanto su poder absoluto cuando decreta una línea política que nadie se atreve a cuestionar como cuando impone una nueva que, siendo contraria a la anterior, no necesita dar ninguna explicación que justifique su cambio. Y no solo eso, sino que tanto él como sus seguidores, negarán que ese cambio se haya producido por evidente que este sea. Lo que supone un desprecio a la inteligencia de los ciudadanos que nos preguntamos cada día con más frecuencia si nos toman por idiotas. Pregunta innecesaria, por otra parte.

Todo esto va profundizando en un grave escepticismo social que se manifiesta en el apoliticismo de la mayoría de la población y en la falta de interés por conocer el funcionamiento de las instituciones del sistema democrático, y que supone el caldo de cultivo para la penetración de las ideas del populismo reaccionario: el racismo, la xenofobia, etc.

La democracia no es nada si prescinde de la palabra sostenida como compromiso entre gobernantes y gobernados. Compromiso que puede ser matizado a la luz de la experiencia en el transcurso de la acción política, pero que debe ser explicado y justificado, de la misma forma que se hace en la vida cotidiana entre personas que acuerdan algo que posteriormente debe ser modificado.

Aquellos que se hacen cargo de administrar la vida de la comunidad y de la nación no pueden naturalizar la mentira o la manipulación del lenguaje como una práctica propia de la política. No pueden caer en la irresponsabilidad suicida de no preguntarse en qué vamos a basar la democracia si la palabra deja de ser confiable.