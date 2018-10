Líderes en latigazos cervicales

Un centenar de abogados, médicos e ingenieros se reunieron ayer en Badajoz para analizar la incidencia de los latigazos cervicales provocados por los accidentes. Esa patología afecta al 80% de los lesionados de tráfico pero los expertos sospechan que muchas de las veces son inventados con el único fin de obtener una indemnización de las aseguradoras.

«Cuando comparamos la situación de España con la de Portugal vimos que por cada caso que se producía en Portugal había 25 en España. Pero eso no significa que en Portugal haya una anomalía congénita, la única diferencia entre ambos países es el modelo de indemnización», afirmó Carlos Represas Vázquez, especialista en Medicina legal y Forense y profesor de Biomecánica Forense. «El problema es que resulta muy difícil detectar el fraude salvo que el intento de engaño sea muy exagerado porque no se puede distinguir el dolor de cuello causado por un accidente de tráfico del dolor que tenemos el 90% de la población en algún momento».

Según explicó Represas, los afectados por estas lesiones venían recibiendo una media de entre 6.000 y 7.000 euros por un esguince cervical de 90 días de duración, cantidad que se ha rebajado a los 3.000 euros desde que entró en vigor la nueva ley de 2015.

«A veces nos encontramos que los cinco ocupantes de un coche y los cuatro de otro piden una indemnización»

Esa disminución es debida a que ha bajado la duración media de la baja hasta situarse en unos 30 o 45 días. «Con la nueva ley se exige estudiar en profundidad no sólo los aspectos médicos sino también otras circunstancias, como la propia capacidad lesiva del accidente para poder establecer una relación de causalidad».

Uno de los participantes en la jornada de ayer reconoció que en ocasiones los forenses que han certificado la existencia de latigazos cervicales serios se han sentido engañados tras comprobar que los vehículos en los que viajaban los supuestos lesionados apenas estaban dañados.

Juan Carlos Iribarren Vera, ingeniero en el Centro de Experimentación y Seguridad Vial Mapfre (Cesvimap) dijo que en los ensayos en laboratorio se aprecia que cuando la variación de la velocidad a consecuencia de un choque por alcance es inferior a 8 kilómetros por hora no se producen lesiones. «Por tanto, cuando hablamos de vehículos que apenas tienen daños en los paragolpes o que sólo tienen roces de pintura la mayoría de las veces no se supera ese umbral, por lo que no deberían resultar lesionados los ocupantes».

Este especialista también garantizó que la incorporación de reposacabezas activos, la mejora de los asientos y la introducción de otros elementos de seguridad también «reducen considerablemente las posibilidad de que se produzca este tipo de accidentes».

Iribarren ilustró que en el Cesvimap reconstruyen los accidentes para elaborar informes que en ocasiones logran demostrar que no existen lesiones. «A veces nos encontramos que los cinco ocupantes de un coche y los cuatro ocupantes de otro reclaman una indemnización de 3.000 euros para cada uno después de que sus coches sufran un pequeño accidente en el que los daños del vehículo se limitan a los 150 euros que cuesta pintar un paragolpes».

La jornada de ayer había sido promovida por la Academia de Legislación y Jurisprudencia de Extremadura, presidida por Francisco Lamoneda, y de la organización se encargaron los letrados José María Rubio Gómez-Caminero, Antonio González Lena, César Moreno Corrochano y Javier Mejías. «La conclusión es que España es un país puntero a la hora de reclamar mientras que en el resto de países parece que tienen otra mentalidad y no resulta tan frecuente que cuando se produce un accidente de baja intensidad por colisión se originen daños personales», resumió Gómez-Caminero.

En su opinión, lo importante es contar con elementos objetivos que permitan determinar si existen lesiones. «Como abogado lo que quiero es presentar una demanda y ganarla si existen motivos para ello, y si no es así decirle al cliente que no vamos a presentarla porque realmente no le duele nada».

El fiscal delegado de Tráfico en Badajoz, Diego Yebra, confirmó que las lesiones fingidas existen y recordó que en fechas recientes se ha dictado en Badajoz una sentencia en la que se prueba que una joven estuvo dos meses tratándose de una supuesta lesión provocada por un accidente de tráfico a pesar de que después se demostró que no viajaba en el coche accidentado.

«Es fundamental que se conozca la realidad de cada accidente de tráfico y que cuando exista un fraude se luche contra él. Pero también hay algún lesionado real que debido a la nueva ley no resulta indemnizado, por lo que en ocasiones es contraproducente», concluyó Yebra.